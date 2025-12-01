美防長否認下令二次攻擊委內瑞拉涉運毒船　特朗普：絕對相信對方

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日（11月30日）就國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）被指控下令對一艘委內瑞拉涉嫌運毒船發動第二次襲擊進行辯護，稱他相信赫格塞思的否認，並表示如果發生後續攻擊，他不會支持。



特朗普多次表示赫格塞思否認下達了這樣的命令。「他沒那麼說，我百分之百相信他。」他說，他知道這一指控，但強調赫格塞斯告訴他這一說法不屬實，他毫不猶豫地接受了這一解釋。

2025年11月18日，白宮發佈的兩張視頻截圖，畫面顯示美國總統特朗普稱美軍對委內瑞拉及毒品集團船隻發動打擊。（Reuters）

據《華盛頓郵報》報道，一段無人機直播畫面顯示，特朗普政府9月2日打擊一艘涉嫌運載毒品的船隻，原始11名船員中的兩名倖存者在初次飛彈攻擊後緊抓著船隻殘骸。根據兩位直接了解該行動的人士透露，為配合赫格塞思口頭命令「殺光所有人」，負責該任務的特種作戰指揮官下令發動第二次攻擊，擊斃兩名倖存者。由於事件敏感，這兩人與原始報告中的另外五人均要求匿名。

另據路透社報道，委內瑞拉國民議會主席羅德里格斯（Jorge Rodriguez）同日（30日）表示，委國民議會將成立一個特別委員會，調查美國總統特朗普在委內瑞拉海岸和東太平洋對涉嫌販毒船隻的致命打擊。調查將涉及《華盛頓郵報》的這篇報告。