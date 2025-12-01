特朗普的委內瑞拉豪賭：打還是不打？　決定時刻要到了

在慣常的美國政治中，從11月底的感恩節到聖誕節和新年之間的這一段時間，通常較為平靜。「放假模式」的心理定律可算是放諸四海皆準。然而，任何有關人類行為的定律往往都會有例外。踏入12月，加勒比海圍繞委內瑞拉的戰雲變得愈來愈密。

已經將至少15％正在執勤的美國軍艦動員到加勒比海的特朗普（Donald Trump），11月29日在社交媒體Truth Social上發文，呼籲航空公司和毒販將「委內瑞拉上空及其周邊空域」視為「全面封閉」。

27日，特朗普趁着感恩節正日從海湖莊園（Mar-a-Lago）向加勒比海美軍喊話，聲言「我們也將開始在陸地上攔截（毒販），陸地更容易處理，但這很快就會開始」，似乎暗示美軍除了直接擊沉疑似運毒小船之外，也將向委內瑞拉的陸地目標展開行動。

特朗普（Donald Trump）11月29日在社交媒體Truth Social上發文，呼籲航空公司和毒販將「委內瑞拉上空及其周邊空域」視為「全面封閉」。（網站截圖）

《紐約時報》28日報道特朗普，以及屬於拉美鷹派的國務卿魯比奧（Marco Rubio），曾與委內瑞拉左翼總統馬杜羅（Nicolás Maduro）通電話。其後，《邁亞密先鋒報》（Miami Herald）報道稱，特朗普是在宣布封閉委內瑞拉空域之前與馬杜羅通電的，其中特朗普向馬杜羅提出最後通牒，要求馬杜羅馬上辭職，換取美國提供他及其妻兒安全離開的保證，但遭到馬杜羅拒絕。

11月24日，所謂的「太陽販毒集團」（Cartel de los Soles）被正式定性為「外國恐怖組織」（FTO），擴大了美國可向其發動軍事攻擊的法律空間。而美國一直指責馬杜羅是「太陽販毒集團」的主腦之一。不過，「太陽販毒集團」充其量只是委內瑞拉軍中牽涉販毒活動的組織的一個統稱（太陽為其將領軍徽），並非緊密連繫的犯罪集團。但無論如何，這已經變成了特朗普對委內瑞拉動武的潛在藉口。

目前，美國海軍、海軍陸戰隊、負責加勒比海的南方司令部，全部都在它們的社交平台帳號上「秀肌肉」，發帖公布他們在波多黎各基地、已來加勒比海的美國最大航母福特號等位置進行軍事演練的照片。來自美國北部州份空軍基地的長程轟炸機也繼續來到委內瑞拉對開的海域飛行。

美國海軍在X上發文稱：「航艦飛行甲板從不入睡。全球最大的航空母艦福特級航空母艦「福特號」（CVN 78），正在加勒比海執行夜間飛行作業。」（網站截圖）

特朗普30日則確認他上周已跟馬杜羅通電，表示他不會就此作出評價，又叫大家不要通份解讀其「封閉」委內瑞拉空域的言論。可是，特朗普自己上周就說過，「如果我們能節省一些人命，我們可能用容易的方法來做事……如果我們要用強硬的方法來做事，這也很好。」

雖然特朗普一直都將其1.5萬美軍壓鏡的行動目標描述為打擊販毒和非法移民，可是今天的軍事部署明顯遠超這兩個目標所需的力量。大家都知道，在魯比奧的慫恿之下，特朗普的目標就是要將馬杜羅趕下台。套用特朗普自己的說法：「我不打算告訴你們目標是什麼，你們大概也應該知道目標是什麼。」

11月28日，《華盛頓郵報》報道指國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）9月初下令殺死加勒比海一艘疑似運毒小船上的所有人，美軍開火後，發現船上11人中竟有2人生還，為了完成任務，美軍再向這兩個毫無還擊之力的疑犯再次開火，將他們擊殺。此事引起國會兩院議員關注，準備在相關的軍事委員會展開調查。除了民主黨人指責這是「戰爭罪行」之外，共和黨眾議員Mike Turner也說若然報道屬實，這將是「非法行動」。

美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）在社交平台發文，指美軍於10月21日獲總統特朗普指示，在太平洋東部國際水域，擊沉一艘疑似販毒船。(影片截圖)

雖然白宮否認赫格塞思有下令第二次開火，但特朗普自己也公開跟赫格塞思保持距離，聲言如果是他的話，他不會同意第二次開火。

在這樣的壓力之下，特朗普似乎有必要扭轉加勒比海部署大軍而無所事事的現況－－其中一種可能，就是直接向委內瑞拉的地面目標發動攻擊。

這種攻擊很可能是有針對性的空襲，而不是地面部隊進攻。畢竟後者很有可能會讓美國再次陷入越戰或阿富汗、伊拉克戰爭的泥沼。

第二任期的特朗普，有明確的門羅主義傾向，將整個美洲當作是美國的「地盤」，經常強硬插手美洲國家事務。早前其打壓加拿大用列根（Ronald Reagan）原話宣傳反關稅訊息的言論自由不在話下；其對墨西哥反毒品阻移民的政策指手畫腳亦是常態。

特朗普對拉丁美洲的政策更頗有冷戰歷史殘留的痕跡，集中壓制左翼政府、扶植右翼甚至有獨裁傾向的親美政權。當中包括：以50％關稅和對法官的制裁來施壓巴西放過曾試圖推翻選舉結果的前右翼總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）、以200億美元貨幣互換協議來為阿根廷右翼總統米萊（Javier Milei）的政黨助選、以暫停美國援助等方式施壓哥倫比亞左翼總統佩特羅（Gustavo Petro）等。

2025年10月14日，美國總統特朗普在白宮迎接來訪的阿根廷總統米萊（Javier Milei）。（Reuters）

直到近日，在洪都拉斯11月30日即將舉行大選之際，特朗普也為最右翼的候選人Nasry Asfura背書，攻擊其右翼和中間派對手為「共產黨人」，將阿根廷的成功選舉劇本拿來複製，威脅若左翼勝選將會中止美國援助。他甚至聲明會特赦2024年因販毒等罪名在美國被判入獄45年的洪都拉斯前右翼總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernández）－－此舉可能對Asfura選情不利，卻突顯出特朗普政府對「聽教聽話」的拉美右翼政客不問情由的力挺。（按：截至本文出街之際的點票結果，Asfura暫時以34％得票領先其他候選人，尚有五成多選票還待點算。）

特朗普的門羅主義，至今有成功也有失敗。在10月底的阿根廷國會選舉中，特朗普的200億援助確實為米萊的政黨帶來大勝，其國會議席超過三分之一，使米萊能更有效壓下國會反對來推動他的右翼經濟改革。但在巴西，博爾索納羅被為罪成、入獄27年，近日也正式收監，而特朗普的關稅施壓在巴西引起民情反彈，反而給了下年就要面對選舉的左翼老總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）一張愛國牌，右翼變成一盤散沙，暫時無力挑戰年高80歲的盧拉。

但這些介入別國內政的成敗得失，對特朗普而言，都及不上委內瑞拉那麼嚴重。施壓巴西失敗，特朗普轉過頭來最多就是跟盧拉見面修好－－畢竟特朗普施壓巴西的成本不高，而巴西也是在全球南方朋友遍天下的大國，沒有人預期巴西會完全向美國屈服。

可是，若然施壓委內瑞拉馬杜羅政府失敗的話，美國的國際權威卻有可能會「一鋪清袋」。

圖為2025年10月26日，特朗普在吉隆坡出席東盟峰會期間，與巴西總統盧拉會面。（Reuters）

8月以來，美國迅速增加加勒比海的軍事部署，大量遠程攻擊武器齊備。從授權中情局（CIA）秘密行動再到聲言「封閉空域」，特朗普各種「口術」都使出了。在公海擊沉疑似販毒小船的軍事威嚇亦執行了近三個月。到了今天，此等施壓還是沒有辦法策反委內瑞拉軍方。

如今，面對美國大軍壓境的馬杜羅可說是舉目無親。中國、俄羅斯等盟友雖有外交言詞上的支援，實實行動大概就只有俄羅斯運來一些精煉石油產品。而伊朗如今也正在試圖跟美國尋求外交破局，派出外長向媒體積極喊話，難有聲援馬杜羅之力。鄰國哥倫比亞總統佩特羅，繼續出言批評特朗普政府，卻同樣不滿馬杜羅打壓反對派。唯一正在以實際行動支持委內瑞拉的似乎就只有古巴－－馬杜羅曾在古巴受訓，古巴過去幾年一直安插特工到委內瑞拉政府和軍方，以保證馬杜羅政府的管治機器不會出現叛變。

對上委內瑞拉，美國客觀上有絕對優勢。在絕對優勢之下的挫敗，自然也將變成一場慘敗。

更嚴重的是，特朗普對推翻馬杜羅政府的下注愈下愈大，如果最後收手不幹，大家都會把特朗普「色厲內荏」的「紙老虎」本質看得一清二楚。

美國的霸權，往往是依靠其權威來維持的。特朗普29日一句「封閉空域」出口術，如今委內瑞拉上空果真是一架飛機也沒有（按：或至少是關閉了它們的位置廣播）。

踏入12月1日，委內瑞拉上空一架敢廣播位置的飛機也沒有。（Flightradar24）

如果特朗普最後退縮，這種憑一句說話就能達成實效的權威還能存在嗎？

如今，馬杜羅正在賭的就是特朗普的退縮，上周在紀念玻利維亞革命的活動上，馬杜羅一邊手拿利劍一邊強硬表態：「我們必須準備好，保衛這片被祝福土地的每一寸疆土，免受任何來自帝國主義的威脅或者侵略，無論其源自何方。在這個關乎共和國存亡的關鍵時刻，所有人都沒有任何失敗的藉口，絕無這樣的藉口。」

從其上周與馬杜羅通電的事實來看，特朗普對進一步升級行動，並沒有信心，希望以他的「交易藝術」來親自說服馬杜羅，最終卻未見成果。

根據《邁亞密先鋒報》的消息，雙方爭議有三。一是馬杜羅要求美國給予他及其政治組織全球免罪權。二是馬杜羅要求保留對於委內瑞拉軍隊的控制權，只承諾舉行自由的選舉。三是馬杜羅拒絕即時辭職。最終，特朗普並沒有接受此等條件，其後也拒接馬杜羅的電話。

可是，拒接電話容易，作出入侵委內瑞拉的軍事豪賭決定卻非常困難。但經過超過三個月的軍事施壓，甚至連「封閉空域」的嚴厲警告也說出之後，特朗普再拖延決策的時間幅度正迅速收窄。感恩節之後到聖誕之前，恐怕就是特朗普要作出抉擇的時候。

如果特朗普還想拖延的話，在委內瑞拉問題上騎虎難下之際，我們不能排除特朗普會有製造另一場更大的國際風波來轉移視線的念頭。

無論特朗普如何決定，這個12月的聖誕新年，恐怕不能在平安與平靜之中度過。