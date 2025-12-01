ICE突襲紐約唐人街　近200人抗議爆警民衝突　逾10名示威者被捕

據美媒報道，近200名示威者周六（29日）在紐約唐人街試圖阻止移民及海關執法局（ICE）搜查行動，與警方發生衝突，有十多名示威者被捕，



據《紐約郵報》、《紐約時報》等報道，當地時間29日上午11時許，現場有50多名聯邦執法人員在曼哈頓下城唐人街邊緣的一個車庫外聚集，準備對移民進行突擊搜查。有示威者聞訊在ICE抵達前就到場，高喊「ICE撤出紐約（ICE out of New York）」的口號並試圖阻止行動。

執法人員準備離開時遭示威者阻撓，後者以人牆堵住車庫出口。雙方僵持期間，示威者數量增加至近200人。

下午，示威者與到場維持秩序的紐約市警員（NYPD）發生推撞，多人被捕；大約下午 1 時 15 分，聯邦執法人員試圖駕車強行衝出車庫，示威者追車冰向車輛扔垃圾桶、花盆等，現場極為混亂，有執法人員疑似從車內向外噴胡椒噴霧驅散人群。

紐約警方多次警告無效後，以「擾亂秩序」為由拘捕18人。紐約移民聯盟（New York Immigration Coalition）表示日後每當聯邦人員進入社區進行類似行動，都會以非暴力方式動員抵抗。

就在上月，聯邦執法人員驅軍用車輛在附近地區進行搜查，引發數百人抗議。