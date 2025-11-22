特朗普晤左翼候任紐約巿長　稱高興能擱置黨派分歧：共識比想像多

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月21日在白宮會晤民主黨籍候任紐約市長、自稱是「民主社會主義者」的曼達尼（Zohran Mamdani），儘管2人過去數月多次在隔空互相批評，但這次會面的氣氛卻出人意料般友善。特朗普祝賀曼達尼勝選，稱2人達成的共識比想像多，很高興能擱置黨派分歧。



路透社21日報道，2人會後一同在橢圓形辦公室接受記者提問。出生於紐約的特朗普表示：「我們達成的共識比我想像的要多得多，我們有一個共同點，都希望我們深愛的這座城市（紐約）發展得非常好。」

曼達尼則表示，這次會面2人並沒有聚焦於分歧之處，而是聚焦於為紐約市民服務的共同目標，並再度談及其競選重點—生活成本議題。對此，特朗普稱重點應對生活成本問題是合理的舉動：「他的一些想法和我的想法不謀而合，他做得越好，我就越高興。」

令人意想不到的是，特朗普在會晤期間多次為曼達尼辯護。由於後者即將成為紐約市首位穆斯林市長，他備受不少宗教仇恨言論。特朗普被一名記者問道是否認為曼達尼是「聖戰士」（Jihadist）時，他表示：「不，我沒有，我遇到的是一個非常理性的人。」

2025年11月21日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮會晤民主黨籍候任紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani），2人會答記者問題後握手。（Reuters）

曼達尼過往多次與特朗普互相批評，後者更在選前支持其對手，並一度威脅如果曼達尼勝選，將會削減聯邦政府對紐約市的撥款，因此這次會晤在異常友好的氣氛結束，使外界大感震驚。