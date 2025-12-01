大埔宏福苑火災｜溫哥華團體舉行悼念活動　大批港人到場排隊獻花

截至12月1日，本港大埔宏福苑發生的五級大火已致151人罹難，事件牽動許多在海外港人的心。在加拿大，大批港人周日（11月30日）聚集在溫哥華美術館外，悼念遇難者。



據悼念活動的發起者之一、加拿大港人團體香港屋， 活動於當日下午4時開始，不設發言環節。現場影片顯示，不少港人身穿黑色衣服在博物館外排起長龍等待獻花，直至夜幕降臨，仍有民眾排隊等待。

一名到場港人在接受加拿大廣播公司（CBC）表示，許多人對火災感到震驚，也感到悲傷、憤怒和止步不前：「我們感受到一種不知所措的情緒，因為它（火災）離家如此之近，但又讓人感覺如此之遠。」

加拿大新聞社29日報道，一名居住在多倫多的前大埔區議員周炫瑋（Paul Chow）表示，自己的父母和妹妹就住在其中一座樓的7樓，所幸火災發生時父母正在度假，妹妹在上班。

周炫瑋表示，家人為維修工程支付十多萬港元，結果卻發生火災，令許多人喪生。他表示希望相關人員和企業能夠被追究責任，敦促港府查明真相。

另一名居住在溫哥華的港人、註冊臨床諮詢師Melody Kwan就在災後發起免費藝術治療課程，幫助人們通過寫詩等藝術形式表達情感。

她稱，相信許多香港人聽到消息時感到悲傷和悲痛，尤其是那些在香港有根但目前不居住在香港的人：「每個人都想為我們的家鄉城市做點什麼，我們真的希望貢獻我們的努力或知識，幫助那些正在受苦的人。」

加拿大全球事務部估計，香港約有30萬加拿大人居住。該機構表示，目前尚無任何加拿大公民因香港火災受影響。