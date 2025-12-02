高市早苗去年黨總裁選舉花420萬仍敗選　所屬支部被揭收超額捐款

據日媒報道，在2024年自民黨總裁選舉中落敗的現任首相高市早苗所屬的政治組織，在廣告宣傳上花費超過8000萬日圓（約400萬港元），而當時名列第三的防衛大臣小泉進次郎也花了約2,000萬日圓（約100萬港元）聘請公關公司，惟兩人最終敗給僅花了42萬日圓（約2.1萬港元）的石破茂。高市早苗與小泉進次郎所屬的自民黨支部更被揭發曾各自接受1000萬日圓捐款，超出法定上限，有關支部表示已將捐款退回。



據《每日新聞》報道，在首相岸田文雄宣布辭職後，2024年自民黨總裁選舉於9月27日舉行投票。高市早苗在首輪投票中獲得最多的黨員票，但在第二輪投票中輸給了前首相石破茂。

左圖：2025年10月10日，即將卸任的日本首相石破茂10月10日發表關於二戰的「首相感言」指（Pool via REUTERS）右圖：2025年10月21日，日本東京，新任首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上致詞。（Reuters）

根據高市的資金管理機構，新時代政策研究會的收支報告，2024年的總收入約為2億日圓（約1000萬港元）。其中，8,384萬日圓（約420萬港元）被認為是選舉公告發布前和選舉期間的廣告費用。

此外，據《讀賣新聞》引述2024年的政治捐款報告報道，高市早苗與防衛大臣小泉純一郎所屬的自民黨支部收取超過《政治資金管理法》規定限額的企業捐款。

報告顯示，高市早苗領導的自民黨奈良縣第二選區支部於2024年8月26日收到東京一家公司1000萬日圓（約50萬港元）的捐款。同年12月10日，小泉純一郎領導的自民黨神奈川縣第十一選區支部也收到大阪一家公司1000萬日圓（約50萬港元）的捐款。

2025年9月24日，日本東京，農業水產大臣小泉進次郎（右）與前經濟安全保障大臣高市早苗（左）一同出席自民黨總裁選舉候選人辯論會。（Reuters）

該法規定，企業向政黨等機構捐款的年度限額依其資本額而定。經查閱資本登記冊，發現這兩間公司的年度捐款限額均為750萬日圓（約38萬港元）。

針對此事，高市和小泉的辦公室均表示「並不了解這些企業的註冊資本額」，並解釋說，他們各自所屬的黨支部已於11月28日將超出限額的250萬日圓退還給這些企業。這些公司將在明年公布的本年度收支報告中說明已完成退款。