日本年度流行語大獎　 高市早苗「工作工作工作工作工作！」稱霸

反映日本社會風潮及熱點詞語的「現代用語基礎知識選2025T&D保險集團新語·流行語大獎」12月1日公布。日本首相高市早苗的「我會工作、工作、工作、工作、工作!」口號奪得大獎。



此次為第42屆的評選，對象為在令和6年12月1日至令和7年11月30日期間出現、能精妙反映世態民情或造成強烈社會影響的新詞及流行語，旨在表彰其相關人物或團體。評選基於《現代用語基礎知識》編輯部的調查，先選出30個提名辭彙，再由評選委員會最終確定10個獲獎辭彙。

據日媒報道，高市早苗於10月4日在自民黨總裁選舉後發對黨籍議員表示將「工作、工作、工作、工作、工作」，一連重複五次「工作」引發社會熱議。

對此高市早苗解釋：「只是想表達自己要努力工作，為國民做貢獻，並沒有鼓勵國民過勞的意思。」

2025年11月1日，日本首相高市早苗在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會後記者會上發表演說。（Reuters）

評審團認為「這句充滿幹勁的發言如今已不常聽聞，讓致力於推動工作方式改革的經濟界大為震驚。實際上可能有不少昭和世代對此產生共鳴，覺得工作原來就是這樣的啊。」

其他獲獎流行語還包括：「特朗普關稅」、「嘿咻嘿咻」、「緊急獵熊/熊害」「國寶（看過）」、「古古古米」、「戰後80年/昭和100年」、「二季」、「脈脈（大阪世博會吉祥物）」、「傳統媒體」等。