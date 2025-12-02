密歇根大學中國學者走私有毒真菌罪成　FBI副局長：已被驅逐出境

密歇根大學研究人員Yunqing Jian早前涉嫌將植物病原體走私進入美國研究，並向聯邦調查局（FBI）撒謊，因而被控「共謀、走私、虛假陳述與簽證詐欺」罪成。聯邦調查局局長丹邦吉諾（Dan Bongino）12月1日表示，Yunqing Jian在被定罪後已被驅逐出境。



聯邦調查局局長丹邦吉諾指Yunqing Jian已被驅逐出境：

據《紐約郵報》報道，Yunqing Jian於今年六月被捕，據稱她與男友Zungyong Liu合謀將一種名為「禾谷鐮孢菌」（Fusarium graminearum）的真菌帶入美國。這種真菌會導緻小麥、大麥、玉米和水稻發生「穗腐病」，造成弄作物死亡。

據報道，這種真菌因其會引起牲畜嘔吐而被戲稱為「嘔吐毒素」。它還會導致動物和人類出現腹瀉、胃痛、頭痛和發燒等其他症狀。

控方稱，Yunqing Jian曾接受中國政府資助研究這種真菌。

Yunqing Jian的男友，34歲的劉某據報在中國一所大學工作，該大學正在研究這種病原體。他曾經將一些病原體藏在背囊裏，經底特律機場入境美國，以便前往密歇根大學（Yunqing Jian當時正在那裏工作）進行進一步研究。

但今年7月，劉某在機場被拒入境，並被遣返回中國，因為他的背囊裏被發現藏有可疑的紅色植物材料。

這對情侶在2024年的對話記錄顯示，在劉某試圖攜帶病原體入境時，Yunqing Jian已經在密歇根大學的實驗室裏研究這種真菌。

報道指，這種真菌在美國東部和中西部北部地區生長，每年造成農業損失估計達2億至4億美元。

研究人員從其他國家引進植物、動物和真菌菌株進入美國的情況並不少見，但他們必須事先獲得許可。

聯邦調查局局長丹邦吉諾在網上發文指：「中國公民Yunqing Jian承認走私危險有毒真菌入境並向聯邦調查局特工撒謊，已被驅逐出境。」