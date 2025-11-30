華郵評論：美國官僚習氣成就中國稀土主導地位

中國的稀土管制措施直擊美國要害，後者正急於尋找應對之策。



美媒《華盛頓郵報》11月29日刊文聲稱，中國在稀土領域的主導地位，在很大程度上是美國的官僚習氣所成就的，美國需要迅速採取行動，改革審批流程，儘快實現稀土自給自足。

文章作者是美國前參議員米特·羅姆尼的國安顧問賴斯（Meg Reiss），她也是專注於供應鏈風險管理的科技公司SolidIntel的創始人兼行政總裁。

賴斯在文中指出，中國控制着全球90%以上的稀土加工產能，幾十年來，中國在每一步都佔據了主導地位，而美國稀土生產商和政策制定者卻玩忽職守。

「現在，中國正在充分展示其稀土實力，」文章寫道，隨着中方對美國國防系統必不可少的關鍵礦產實施出口管制，其發出的信息十分明確：北京掌握着美國防務生產節奏的槓桿。

文章稱，美國需要迅速行動，實現稀土自主化。然而，那些建立稀土加工能力的美國企業，卻受制於繁瑣的國內法規，包括冗長的審批流程和司法審查。

2013年2月2日，中國白雲鄂博稀土礦。白雲鄂博是中國內蒙古的一個礦業小鎮。鎮北部的礦區是世界上已發現的最大稀土金屬礦床之一。（Getty）

「真正的障礙不是環境保護，而是監管的不確定性。」文章寫道，當涉及到聯邦土地或資金時，《國家環境政策法》（NEPA）可能觸發全面環境影響評估，這通常要耗時兩年以上。採礦和加工本身都需要時間，如果有可預期的監管時間表，加工程序可以在幾年內完成；但如果各機構拖延審查且缺乏明確期限，資金就可能撤離。

作者隨後腦補了印太地區可能發生的衝突，以此說明冗長的程序及其不確定性會導致美國在指揮和控制方面出現漏洞。

文章稱，雖然美國可以在國內開採部分礦產，但大多數需要送到中國進行加工，再買回來用於防務系統。這意味着，一旦掌握供應鏈中游環節，就能左右美國重建、維修和再武裝的節奏。而在衝突中，補給能力決定了勝負。

「起到決定性作用的不是第一天誰的（武器）系統更先進，而在於第10天、第100天及之後，誰能替換和維持這些系統。」文章寫道。

作者認為，當下美國爭論的焦點已經不是要不要重建稀土加工能力，而是能否以及如何及時完成這一任務。

文章稱，要實現這一目標，流程的可預期性至關重要。企業無法在日程不明的情況下展開建設，投資者也不會投入資金；聯邦、州和地方機構應同時進行環境評估，並制定清晰時間表。作者建議，對於現有工業用地上的項目，在進行環境審查時應該予以加速。

2025年10月28日，美國總統特朗普和日本首相高市早苗在日本東京赤坂宮舉行雙邊會晤，雙方展示了關於確保關鍵礦產和稀土供應的簽署文件。（Reuters）

在作者看來，美國的法院也會成為阻礙，因為在《國家環境政策法》之下，司法審查可能會將項目推遲數年，「對於支撐國家防務的設施而言，這是不可接受的弱點。」不過她指出，特朗普政府已經在今年3月發佈了支持關鍵礦產生產的行政命令，指示各機構根據《國防生產法》擴大加工能力。在此背景下，雖然司法審查仍會進行，但不太可能導致建設延誤多年。

與此同時，作者認為，美國要想重建稀土加工能力，還得保證政策不會因政府換屆而出現波動。為實現這一目標，國會可以採取行動，確保相關項目不因新一屆政府上台而被重新審查。此外，隸屬於總統行政辦公室、負責監督NEPA的環境質量委員會（CEQ）應最終確定加速審查的指導方針，國會則要通過立法確保這一機制的穩定性。

資本的可預測性也至關重要。文章指出，稀土加工設施的前期投資動輒數百萬美元，這些投資只有在企業看到持續需求信號、並確信關鍵礦產價格不會因外部干擾而被壓低時才會發生。因此，美國國防部應該安排多年期採購計劃，並把關鍵礦產納入國防後勤局的國家防務儲備。

在作者看來，如果美國政府現在就能採取行動減少繁文縟節，美國就可以在三到五年內重建稀土能力。「延誤不是行政上的不便，而是主動形成的戰略脆弱性。一個大國在保障自身防務時，不會向任何人請求許可。」文章寫道。

近期美國的一系列動作，包括與資源豐富的中亞國家召開領導人峰會，以及擴大政府「關鍵礦物」名單，都顯示出華盛頓急於在中美關係再度緊張前減少對中國稀土的依賴。

對此，觀察者網專欄作者江宇舟撰文指出，美國對稀土替代的執念，倒不能全說是本屆特朗普政府的心血來潮、臨時湊合。早在2010年，美國國會研究服務部（CRS）就在報告中指出，美國在15年時間裏從稀土自給自足變成百分百依賴進口。時任美國國務卿希拉里直接定調：「美國及其盟友應減少對中國稀土生產的依賴。」

後來，美國旨在強化稀土供應的一系列法案鑼鼓喧天，但15年後，其在應對中國反制時依然左支右絀。

2020年1月30日，美國加州，位於芒廷帕斯（Mountain Pass）MP Materials旗下的稀土礦，輪式裝載機正在將礦石裝入貨車。（Reuters）

江宇舟指出，美國的稀土替代戰略已經形成了連續性，無論哪個政黨執政，都會打起「保關鍵礦產供應鏈安全」的旗號，這已經成為了美國的一項長期國策。雖然美國也取得了一些成績，但面對成熟產業鏈的替代，材料設計、焙燒浸出、分離萃取、磁體製造、精密燒結……每一個環節都得從頭搭建，相當於重建一個生態，光靠美國國防部區區幾億美元的撥款，無異於杯水車薪。

「這其中反映的其實是去工業化的西方陣營在稀土技術專利上的斷崖式落後。」江宇舟說。

他指出，對於美國來說，更為嚴重的是制度痼疾嚴重窒息了行政效率。美國自2010年以來雖然出台了大量政策，但是真正付諸實施的環節多在前端開採和輕稀土加工，而開採恰恰是美國礦業的第一隻攔路虎。根據標普全球的統計，美國的礦產勘探預算支出常年僅到鄰國加拿大的2/3乃至一半。從最初的勘探發現到投入使用，美國的礦山平均周期居然高達29年，開發速度之慢「僅次於」贊比亞。

此外，根據美國國家礦業協會統計，美國冶煉和精煉項目的許可和許可平均時間為7-10年，與之相對比，加拿大和澳洲僅需2年。

「也就難怪坐擁大批礦產的美國，進口依賴度卻會屢創歷史新高，並在過去二十年中翻了一番。如今要搞稀土替代，不去全球找僱傭兵就是『涼拌』。」文章寫道。