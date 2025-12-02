特朗普轟洪都拉斯企圖改變總統選舉結果　警告對方將付慘痛代價

中美洲北部國家洪都拉斯大選，截至周一（12月1日）中午數據顯示，保守派國民黨候選人阿斯富拉（Nasry Asfura）和自由黨候選人納斯魯拉（Salvador Nasralla）兩人得票幾乎持平。但因選舉入口網站出现故障，尚不清楚目前已統計了多少選票。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指責洪都拉斯政府「試圖改變」選舉結果，並威脅若如此，將令其付出「慘痛代價」（there will be hell to pay）。



納斯魯拉在社交平台X（舊稱Twitter）上引述國家選舉委員會（CNE）數據，表示截至當地時間周一晚上10時27分，自己得票率約40%，高於獲特朗普支持的阿斯富拉的約39.7%。

特朗普在社交平台Truth Social上表示：「看上去洪都拉斯政府試圖改變總統選舉結果，如果他們真的這樣做，將付出慘痛代價！」

他指責CNE，於11月30日晚上突然提前停止計票。他還強調阿斯富拉曾以500票的微弱優勢領先對手。

即將卸任的洪都拉斯總統希奧瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro）在X上轉發其丈夫、前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）的貼文，呼籲眾人等待最終計票結果、強調100%選票都已統計完畢，同時提醒要保持警惕。

路透社指出，當地時間周一上午，用於更新投票結果的線上入口網站出現故障，加劇了人們對投票結果的不滿。該網站似乎長時間無法訪問，當地媒體對此故障進行了批評。