美國連鎖超市Costco起訴特朗普政府　要求退還關稅

美國連鎖超市Costco於11月28日（周五）起訴特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府，要求一旦美國最高法院駁回特朗普未經國會批准的關稅措施後，政府可全額退還Costco此前上繳的進口關稅。



綜合外媒報道，特朗普此前聲稱，美國總統依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）擁有實施緊急關稅措施的權力，但兩個下級法院已裁定特朗普此舉屬越權行為。

美國總統特朗普（Donald Trump）11月27日表示，由於關稅帶來的政府收入，美國政府可能在未來兩年內「完全」取消所得稅。(Reuters)

此案現已上訴至最高法院，多家公司正試圖保護其在大法官若推翻關稅時，獲得退款的權利。Costco表示其業務因關稅而受損，並擔心即使最高法院維持先前的裁決，它也無法拿回損失的款項。

Costco的律師表示，由於在缺乏其自身判決和司法救濟的情況下，退款無法獲得保證，因此有必要另行提起訴訟。

2025年4月4日，美國加州，兩名顧客分別用平板車將在Costco購買的大量貨物運出。（Getty）

Costco目前暫未透露其尋求追回的具體金額，但美國海關的貿易數據顯示，截至9月底，像Costco這樣的進口商已繳納約900億美元（約7,008億港元）的關稅。Costco亦提及，12月15日是官方對進口商品關稅進行最終計算的日期，其選在此最後限期前提起訴訟，是擔心一旦逾期，它將難以追回已支付給政府的任何款項。