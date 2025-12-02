美國連鎖超市Costco起訴特朗普政府 要求退還關稅
撰文：張涵語
出版：更新：
美國連鎖超市Costco於11月28日（周五）起訴特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府，要求一旦美國最高法院駁回特朗普未經國會批准的關稅措施後，政府可全額退還Costco此前上繳的進口關稅。
綜合外媒報道，特朗普此前聲稱，美國總統依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）擁有實施緊急關稅措施的權力，但兩個下級法院已裁定特朗普此舉屬越權行為。
此案現已上訴至最高法院，多家公司正試圖保護其在大法官若推翻關稅時，獲得退款的權利。Costco表示其業務因關稅而受損，並擔心即使最高法院維持先前的裁決，它也無法拿回損失的款項。
Costco的律師表示，由於在缺乏其自身判決和司法救濟的情況下，退款無法獲得保證，因此有必要另行提起訴訟。
Costco目前暫未透露其尋求追回的具體金額，但美國海關的貿易數據顯示，截至9月底，像Costco這樣的進口商已繳納約900億美元（約7,008億港元）的關稅。Costco亦提及，12月15日是官方對進口商品關稅進行最終計算的日期，其選在此最後限期前提起訴訟，是擔心一旦逾期，它將難以追回已支付給政府的任何款項。
