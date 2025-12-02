特朗普傳發下台最後通牒　馬杜羅拒絕兼還價「全球赦免」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月30日（周日）證實近期曾與委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）通話。據悉，特朗普在通話中向馬杜羅發出最後通牒，要求他立即放棄權力並離開委內瑞拉，以便該國恢復民主統治。惟馬杜羅對此表示拒絕，並要求美方對他本人及其盟友實行「全球赦免」。



綜合外媒報道，特朗普稱，「你（馬杜羅）可以保全自己和與你最親近的人，但你必須立即離開這個國家。」他還表示，如果馬杜羅同意「立即辭職」，他將為馬杜羅、他的妻子和兒子提供安全通行。

美國總統特朗普（Donald Trump）說，美國政府確定將考慮開展陸地行動對販毒集團進行地面打擊，並證實已授權美國中央情報局（CIA）在委內瑞拉開展行動。(Reuters)

不過馬杜羅拒絕立即下台，反而提出一系列要求，包括在全球範圍內享有免於起訴的豁免權，以及允許其在放棄政治控制權的情況下，保留對軍隊的控制權。

儘管消息洩露稱特朗普已向馬杜羅發出最後通牒，但許多觀察家對特朗普是否真打算以大規模軍事行動來兌現其威脅持懷疑態度。

2025年10月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在Truth Social平台發文稱，美方在委內瑞拉海岸對一艘船發動襲擊，造成6人死亡。特朗普表示，該船遭襲時正在販運毒品，且與非法毒品恐怖分子網絡有關聯。（Truth Social@Donald J. Trump）

一位與委內瑞拉高層官員保持定期聯繫的消息人士，於11月向《華爾街日報》表示，馬杜羅及其大多數同僚認為，美國的軍事威脅只是虛張聲勢。

馬杜羅12月1日在首都加拉加斯（Caracas）的一場集會上告訴數千名支持者，稱委內瑞拉「想要和平，但要有主權、平等、自由的和平！我們不想要奴隸般的和平，也不想要殖民地式的和平！」