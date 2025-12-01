滙豐投資管理︰中國AI資本開支未浪費　科技股動能可擴至其他板塊

滙豐投資管理發佈2026年展望，料明年亞洲及新興市場仍有望維持較高的增長率。該行中國及核心亞洲股票主管沈昱指出，今年中國市場的走強，部分源自企業基本面的改善，明年這種趨勢和利好，有望從科技板塊，擴散至消費、金融等更廣泛的領域。



其續指，中國在AI資本開支方面，仍處於起步階段，尤其是芯片本土化的進程。其預計，明年的GPU國產替代率有望達71%，至於2027年基本可以滿足本地的AI需求。



不認為中國AI投資有浪費 盈利動能料從科技擴至消費

沈昱表示，中國在上游產業的反內捲已取得顯著成效，最近一次公佈的CPI、PPI數據見到改善，相信在2026年下半年將出現溫和的再通脹動力。

針對消費領域內部板塊，她希望可以從「新消費」領域擴大至傳統消費板塊，包括相信政府會在家電、汽車等領域再推出補貼；此外在服務領域，官方近期會議強調將刺激服務業，相信未來亦有望聚焦於此。

對於今年表現靚麗的科技板塊，其續看好TMT行業，且不認為中國的AI投資有浪費，因為目前中國的投資額，不足美國的一成，且集中運用在互聯網、電商等領域，應用的深度更甚國際同業。此外，健康護理板塊，其預計得益於較低的勞動力及研發成本，加上持續的政府支持，與成熟市場的差距將縮窄。

沈昱認為，明年企業盈利的利好，有望從科技板塊，擴散至消費、金融等更廣泛的領域。

新股市場轉冷靜 惟仍有機會

問及近期新股市場氣氛轉淡，沈昱坦言，該行不會關注每一隻新股，因為結構性的機會其實較少，且近來大家已經開始變得較理性，尤其是對比此前，人們覺得每一隻新股都可以賺錢，對每一隻都抱有期待，現在已經冷靜下來一些。

但她續指，其實仍然可以看到機會，尤其是盈利好、質素高、故事性強的公司，而不是狂熱地參與每一隻新股投資，這種趨勢是不會持續的。

滙豐投資管理亞太區首席投資總監Michael Crosszhichu認為，不必擔心美聯儲獨立性。（資料圖片）

料美國中性利率接近3.5% 不擔心聯儲局獨立性

滙豐投資管理亞太區首席投資總監Michael Crosszhichu認為，環球投資市場將經歷「角色逆轉」，投資表現將日益受利潤增長等基本因素，而非市場情緒所推動。由於美聯儲應續減息，因此新興市場央行有更多貨幣寬鬆的空間。

他預計，美聯儲在本月以及明年初將續有減息動作，中性利率或接近3.5%。對於美聯儲獨立性的懷疑聲，他指出對於美聯儲的批評，幾乎是與關稅的政策同時推出的，因此其推測美國政府想傳達的是，關稅會推高物價水準，但不一定會造成通脹。

結合經濟數據看來，關稅最終對於通脹的壓力，其實少過預期，因此更類似於一種政治溝通，且視乎下一任主席人選，應也是專業的官員或經濟學家，不必過分擔心。

美元可能進一步走弱，加上亞洲科技行業蓬勃發展，令投資者對新興市場的興趣升溫。

亞洲區貨幣屬低估 料美元將走弱但不悲觀

在固定收益市場中，滙豐投資管理亞洲固定收益投資主管兼董事總經理梅立中則形容，世界的格局正在重塑，亞洲在走向舞台中心。亞洲區內的貨幣總體屬低估的狀態，且美元有走弱的趨勢。

Michael Crosszhichu補充稱，儘管美元將走弱，但如果認為美國採用AI的速度，仍然領先，那麼世界其他地區圖投資美國資產，也會給予美元支持。因此對於美元的高估值會隨時間消失，但短期的資金流向，以及其他經濟體的選擇，也會幫助帶來穩定，故而不可以說對美元悲觀，只是預計會出現一些分化。

至於黃金等投資領域，Michael Crosszhichu直言黃金不屬於可以產生現金流的資產，不過受到市場情緒以及環球通脹的影響受到熱捧，有些類似於加密貨幣，但簡單而言，他笑稱反正我不會在每盎司4000美元的時候買入黃金。