特朗普 「創世紀計劃」：中美AI競爭進入「冷戰」階段

特朗普政府簽署的 「創世紀計劃」（Genesis Mission）行政命令，不是普通的科技政策調整，而是美國以 「舉國體制」 押注未來的戰略宣言。將AI從矽谷的消費級應用賽道，強行拉回國家級硬科技研發戰場，其野心之宏大、佈局之深遠，對全球科技競爭格局也將產生顛覆性影響，而首當其衝的會看到中美AI競爭進入「冷戰」階段。



特朗普此舉意在構建 「科技霸權新壁壘」。 「創世紀計劃」計劃通過 「數據 + 算力 + AI」 的組合，在硬科技領域形成 「代際優勢」：例如在關鍵材料領域，美國可藉助 AI 快速研發出用於新能源汽車的高容量電池材料、用於航空發動機的耐高温合金，壟斷全球高端製造業供應鏈；在量子科學領域，AI 加速量子算法優化，可能率先實現 「量子霸權」，破解現有加密體系，威脅其他國家網絡安全。

更關鍵的是，計劃要求270天內展示初步成果、9個月內形成科研閉環，這種 「戰時速度」 將進一步拉大美國與其他國家的差距，鞏固其 「全球科技領導者」 地位。

美國總統特朗普（Donald Trump）11月2日表示，美國不會將英偉達（Nvidia）的Blackwell先進AI人工智能晶片提供給其他國家。(Reuters)

美國要推行這個「創世紀計劃」，從名字就能看的出來，要多麼的重視，而究竟為何會孤注一擲。這是因為從DeepSeek到「東數西算」，中國的AI崛起也倒逼了美國。2025年1月，中國初創公司DeepSeek發布R1模型，在數學推理與代碼生成上超越GPT-4o，引發美國資本市場震盪。

美國智庫驚呼：「中國AI已從模仿走向原創。」與此同時，中國已建成全球規模最大的算力網絡：「東數西算」工程：8大樞紐節點、10大集群，總算力超300EFlops；華為升騰+寒武紀：構建國產AI晶片生態；百度文心、阿里通義、字節豆包等形成「模型矩陣」；而清華、浙大、中科院在科學AI（AI for Science）領域快速突破。

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳指，中國是獨一無二的市場，活力、產業發展速度等，都是絕無僅有，認為不參與中國市場的後果和長期影響不會樂觀。(Reuters)

這些沒有辦法不令美國焦慮。且不說，AI所需要的基礎建設拖後腿，美國從算力上，非常依賴英偉達GPU，出口受限 國產晶片快速迭代 ；從數據上，聯邦數據分散，法律壁壘高 ；從制度上50州監管分裂，企業內耗。於是，特朗普想到了舉國體制，快速響應 。美國已經意識到：單靠市場已無法贏得AI戰爭，必須動用「國家機器」。

當然，不言而喻特朗普的出發點，自然就會引發 「科技軍備競賽」 與 「陣營分化」。對中國而言，「創世紀計劃」 既是壓力也是倒逼。首先，「創世紀計劃」會對中國的三重衝擊。

第一是技術封鎖升級：從晶片到模型。晶片層面：美國將進一步收緊對華AI晶片出口，甚至限制雲算力租賃（如AWS、Azure不得向中國客戶提供H100集群）；模型層面：未來可能禁止開源模型對華授權（如Meta的Llama、Mistral）；數據層面：推動「民主國家數據聯盟」，排除中國參與聯邦數據集；第二是標準之爭：這會是AI的「布雷頓森林體系」。

美國正推動建立全球AI治理的「聯邦標準」，以「安全」「可信」為名，要求各國採用美國認證的技術棧（如NIST框架、OpenAI標準），從而鎖定中國技術路徑的「合法性」。第三，產業脱鈎：AI供應鏈「去中國化」。硬件：推動「Chip 4聯盟」（美日韓台）排除中國大陸；軟件：限制中國開發者使用GitHub、Hugging Face等平台；人才：收緊STEM簽證，限制中國籍研究人員參與國家實驗室項目。

2025年3月2日，中國新疆烏魯木齊的一個招聘展會上，一名求職者通過AI功能篩選尋找合適工作。（Getty）

中國在AI應用層面與美國差距較小，但在超算算力（部分領域依賴美國晶片）、物理世界數據積累（國家實驗室體系起步較晚）、硬科技與 AI 融合（如核聚變 + AI）等領域仍有差距，若不加快 「舉國體制」 應對，可能在未來 5-10 年被美國拉開代際差。當然，以中國多年發展來看，壓力越大動力最大，越多不可能的事情就變成了可能。

這會讓AI成為「新冷戰」的核心戰場，事實上已經朝著這個方向在發展，而「創世紀計劃」是美國的「科技鐵幕」。對歐洲、日本等盟友而言，這份計劃既是 「機遇」 也是 「綁定」—— 可通過參與計劃獲取美國技術與數據，但也需接受美國主導的規則（如數據安全、知識產權歸屬），進一步淪為美國科技霸權的 「附庸」。

對發展中國家而言，則可能因無法承擔千億級研發投入，被徹底排除在 「硬科技AI競爭」 之外，加劇全球科技 「貧富差距」。