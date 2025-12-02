墨西哥大毒梟「矮仔」古斯曼之子在美認罪　或面臨至少10年監禁

芝加哥聯邦法院周一（12月1日）庭審中，墨西哥大毒梟「矮仔（El Chapo）」古斯曼（Joaquin Guzman Loera）之子——洛佩斯（Joaquín Guzmán López ）就兩項毒品走私指控認罪。作為認罪協議一部分，他坦承參與監管數萬公斤毒品經地下通道運入美國，預計將避免終身監禁，但面臨至少10年刑期。



39歲的洛佩斯與其兄弟奧維迪奧（Ovidio Guzmán-López）被指控共同領導錫那羅亞販毒集團（CDS）分支，大量向美國走私芬太尼等毒品。今年7月，洛佩斯在德州乘坐私人飛機降落時與集團另一高層一同被捕。

墨西哥城國家宮舉行記者會，宣布毒梟洛佩斯被拘留。（Reuters）

庭審中，洛佩斯承認參與可卡因、海洛因及芬太尼等毒品產銷鏈，並涉及綁架一名據稱為集團內競爭對手的匿名人士。檢方稱，此次綁架是為向美方示好，但未獲授權，因此不影響其刑期減免。

其兄弟奧維迪奧已於去年率先認罪。法律專家指出，古斯曼兄弟接連認罪是美方打擊該販毒集團的重要突破。其父「矮仔」古斯曼目前正在美國服終身監禁。