日外相茂木敏充：將就日中關係向各國說明日方立場

日本外相茂木敏充12月2日（周二）召開記者會，鑑於日中關係近期因首相高市早苗有關「台灣有事」的國會答辯而急劇惡化，強調其正在向各國闡明日方的立場。



據共同網同日報道，茂木敏充表示，他有與各國外交部長和大使舉行會面。每次與各國外交官員會面時，他都會努力以恰當的方式闡述日本的立場，並爭取他們的理解。

2025年11月11日，日本外長茂木敏充在加拿大出席七國集團（G7）外長會議期間，與歐盟高階外交官卡拉斯（Kaja Kallas，不在圖中）、英國外相顧綺慧（Yvette Cooper，不在圖中）合影留念。（Reuters）

對於中國外長王毅在與他國政府高官通電話時批評高市早苗的言論，茂木敏充指：「獲得各國理解極其重要。整個日本政府正在利用各種機會說明我國的立場，今後也將持續這樣做。」

據日本外務省發布的發言紀錄，茂木敏充同時強調：「我了解來自中國的各種回應。但首先，當中國就日本的政策和立場提出與事實不符的說法時，日本政府會予以恰當的駁斥，並闡明這些說法是錯誤的。」

2025年10月21日，日本東京，新任外相茂木敏充抵達首相官邸。（Getty）

有關日中友好議員聯盟和日本經濟團體聯合會（經團聯）向中國駐日本大使吳江浩提出，希望中方接納議員和經濟代表團訪華一事，茂木則表示：「反復對話與交流，減少難題和懸案，拓展合作，這些極其重要。非常希望予以推动。」