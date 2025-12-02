日本版GPS準天頂衛星明年2月完成7顆布局　擺脫依賴他國衛星

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）和三菱重工業12月1日宣布，2026年2月1日傍晚將在鹿兒島縣的種子島宇宙中心使用H3火箭9號機發射準天頂衛星「引路」（Michibiki）7號機。準天頂衛星有「日版GPS（全球定位系統）」之稱，屆時日本將完成7顆衛星布局，無需依賴他國系統即可穩定提供定位資訊。



共同網報道，三菱電機位於神奈川縣的鐮倉製作所1日展示其製造的7號機，該威脅發射時的重量約為4.9噸，進入太空展開太陽能電池板後，全長將達到約19米。

「引路」覆蓋從日本到大洋洲的區域。隨着進入7顆布局，日本上空將始終有4顆以上衛星，即便他國衛星發生故障，日本也能依靠自主系統提供定位資訊，並且日本未來還計劃擴充至11顆，以便部份衛星出現故障時也能由其餘衛星彌補。

「引路」5、6、7號機以及之後發射的衛星將搭載衛星間測距系統等技術，從而可高精度估算在軌位置。報道指，預計到2029年前後，智能手機和車載導航的定位誤差將從目前的5至10米縮小至約1.6米，並最終縮小到約1米。