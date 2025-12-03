內塔尼亞胡：若敘利亞設立非軍事緩衝區　或可達成協定

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）說，與敘利亞達成協定是可能的，但他要求敘利亞當局在大馬士革至赫爾蒙山及其他地區之間設立非軍事緩衝區。



路透社報導，內塔尼亞胡星期二（12月2日）在探望受傷士兵時說，希望敘利亞在大馬士革至赫爾蒙山及路徑之間設立非軍事緩衝區。「我們控制這些地區，是為了確保以色列公民的安全，這也是我們的責任所在。」

他也說：「只要雙方都抱有善意並理解這些原則，與敘利亞達成協定是可能的，但無論如何我們都會堅持自己的原則。」

內塔尼亞胡這次表態發生在美國總統特朗普（Donald Trump）發聲一天後。 特朗普政府一直試圖促成兩國簽署互不侵犯協定，特朗普星期一（1日）強調以色列維持與大馬士革「堅實而真誠的對話」非常重要。

圖為2025年11月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）從佛州返回華府途中，向記者發表講話。（Reuters）

特朗普支持敘利亞新領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa），而以色列則對沙拉過去與伊斯蘭極端主義的聯繫表示擔憂。

敘利亞國家媒體報導稱，以色列軍隊上星期五（11月28日）在敘利亞南部的一次突襲中造成13名敘利亞人死亡。 以軍稱目標是當地的一個黎巴嫩伊斯蘭激進組織。

