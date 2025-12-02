以色列總統：將從國家利益考量內塔尼亞胡赦免請求

涉及貪腐案的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已向總統赫爾佐格（Isaac Herzog）提交特赦請求，赫爾佐格12月1日回應稱，「將僅從國家和社會的最佳利益出發予以考量」。



2025年10月16日，耶路撒冷，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席在赫茨爾山舉行的戰爭陣亡將士國家紀念儀式。 （Reuters）

赫爾佐格表示，內塔尼亞胡提交赦免請求正引發爭論。他將以「最正確、嚴謹的方式對待這一請求」。

至於內塔尼亞胡領導的執政聯盟成員，則對內塔尼亞胡提出請求表示歡迎。以色列極右翼政客、國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）稱，赦免內塔尼亞胡「對國家安全至關重要」。

不過，反對黨議員則呼籲赫爾佐格拒絕赦免請求，民主黨領導人戈蘭（Yair Golan）認為，「只有罪犯才會尋求赦免」。

圖為2025年12月1日，以色列示威者聚集在特拉維夫一家法院外，反對總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）就貪腐案請求赦免。（Reuters）

2020年初，以色列檢方以受賄、欺詐和違背公眾信任3項罪名，正式起訴內塔尼亞胡。同年5月，法院首次開庭審理該案，內塔尼亞胡因此成為以色列首個接受司法審理的在任總理。