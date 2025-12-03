高市早苗再遇質詢　指對台立場與1972年《中日聯合聲明》一致

日媒12月3日報道，在參議院全體會議上審議2024財年財務報表時，首相高市早苗再次被問到其政府對台灣的立場。高市早苗強調說：「這（對台灣立場）與1972年的《日中共同聲明》一致，並沒有任何改變。」



據《日刊體育》報道，高市早苗是在國會回應公明黨議員竹內真二提問時提到對台立場。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

11月7日，高市早苗在眾議院預算委員會上表示，「台灣有事」可能會演變成「存亡危機事態」，從而允許日本行使集體自衛權。中國政府其後對這番言論發出強烈抗議。

竹內真二指：「目前，在首相就台灣緊急事態發表言論後，中國政府提醒民眾避免前往日本，這造成了廣泛的影響，包括對旅遊業的影響。日本必須保持冷靜和一致的立場，防止局勢進一步升級。」

竹內真二引述《中日聯合聲明》中有關台灣「是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本充分理解並尊重中華人民共和國的表述，想再次詢問首相的意見，問道：「是否可以理解為，日本政府在《中日聯合聲明》中闡明有關台灣的立場沒有任何改變？」

2025年11月25日，日本東京，首相高市早苗在官邸與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話後接受媒體訪問。（Reuters）

對此，高市早苗強調：「我國政府有關台灣的基本立場與1972年《中日聯合聲明》中闡明的一致，這一立場沒有任何改變。」