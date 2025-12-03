特朗普轟盟友「敲詐」美國：我不會指名道姓　不是日本韓國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（12月2日）抱怨，有幾個國家多年來一直在「敲詐」美國，包括美國的幾個盟友。他隨後指不會講明是哪些國家，又說：「我不會提到日本，我拒絕提到韓國。」



特朗普說出這兩個盟國名字後，引得內閣成員一陣哄笑。他強調：「從來沒有哪個國家像這樣敲詐美國，而且佔了我們極大的便宜。」

特朗普指出，美國通過關稅掙了很多錢，而別國的「敲詐」已對美國國家安全構成影響。

美媒報道，特朗普重申，儘管共和黨議員明年可能會取消聯邦所得稅，但他仍將向美國民眾發放關稅帶來的紅利支票，他還暗示共和黨議員可能會因為關稅而取消聯邦所得稅。

美國總統特朗普在內閣會議中。（X@RpsAgainstTrump）

此外，特朗普堅稱其政府正在將美國藥品價格降低200%、300%、400%、500%、600%、700%甚至是800%，並抨擊了前總統奧巴馬（Barack Obama）醫改：「奥巴馬醫改是一場災難。我幾年前就說過，現在我依然這麼說。」

他稱，醫療保健資金應該直接用於美國民眾，而不是保險公司。