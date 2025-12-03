馬斯克：繼特朗普後萬斯將連任2屆總統　美國迎偉大12年時期開端

美媒報道，全球首富馬斯克（Elon Musk）11月22日以綫上形式出席聚會期間對共和黨選舉表達樂觀的態度。



美國政治新聞媒體《政治報》（Politics）報道，馬斯克以綫上形式出席在德州（Texas）的聚會，參與者為前政府效率部（DOGE）成員。期間，馬斯克對共和黨選情表示樂觀，並預測美國將迎來「偉大的12年時期（great 12-year span）」的開端。

圖為2025年10月21日，美國副總統萬斯（JD Vance）訪問以色列，於南部基里亞特加特（Kiryat Gat）向媒體發表講話。（Reuters）

馬斯克所稱的「偉大的12年時期」，是指總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於2025年開始的第二任期，以及其後由萬斯（JD Vance）接連擔任兩屆美國總統的時期。

作爲特朗普的副總統，萬斯是2028年總統提名的熱門人選。民調顯示，萬斯比第二名的特朗普之子小特朗普（Don Jr）領先20個百分點。