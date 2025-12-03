央視指日本晝夜趕建軍事基地　官媒：「專守防衛」原則名存實亡

中國央視新聞12月2日刊出報道，指日本晝夜趕建軍事基地，日本自衛隊在奄美大島、馬毛島兩座島上的基地已顯露雛形。另一官媒《北京日報》旗下微信公號「長安街知事」指，日本安全保障政策近年發生根本性的轉變，通過漸進式突破使「專守防衛」原則名存實亡。



央視指，奄美大島位於沖繩島北邊，馬毛島扼守大隅海峽，戰略位置十分重要，日方自衛隊在這兩座島上的基地顯露雛形，「意圖構成整個西南諸島堡壘群的北方支撐點」。

報道之後引述日媒指，馬毛島將修建約2000米的跑道，計劃在該處展開美軍航母艦載機陸上升降訓練等活動，為趕在2030年3月完工，周末、夜間也在施工。MBC南日本放送早前在10月報道指，自衛隊正在馬毛島上建設基地，至今已有2年半時間，根據直升機拍攝的影像，顯示已開始建造跑道。

馬毛島地理位置（日本防衛省網站）

另一中國官媒《北京日報》旗下微信公號「長安街知事」指，近日，日本軍事準備細節頻頻曝光，文章引用國際問題專家盧昊指，日本軍事準備正在走向深度化、實戰化，「確實是將所謂『台海有事』，當作可能隨時發生的一件事，在做周密細緻的準備。」

文章稱，近年來日本安全保障政策發生根本性的轉變，通過漸進式突破使「專守防衛」原則名存實亡。