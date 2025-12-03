美國囚犯趁送醫逃跑還經Uber叫車 警急發懸賞追捕 2天後終落網
撰文：洪怡霖

美國佐治亞州一名52歲囚犯趁送往醫院期間逃跑，他先偷走一部私家車（SUV），但之後撞車，再次徒步逃跑。根據警方講述，該名囚犯之後還叫了一部Uber車來接他。警方以賞金最高5000美元（3.9萬港元）通緝他，最終到了周三（12月3日），這名逃犯落網。
囚犯謝恩（Timothy Shane）最初因持有毒品入獄，至11月30日他試圖輕生，自殺未遂後獲送往亞特蘭大的格雷迪醫院，以接受檢查，但他隨後在12月1日凌晨約1點20分逃脫。
警方表示，他徒步逃離醫院後，偷走停放在那裏的一部私家車，撞車後再次徒步逃跑。車主報稱，車內一把手槍被盜。
警方之後得知，謝恩在羅克代爾縣南部一處住所透過Uber叫車，請到一部車來接他，但當警方趕到時，謝恩已經離開。警方盤問Uber司機，但司機未有提供任何實質資訊。
官員稱，他逃跑時身穿藍色病人服，沒穿鞋，後來換上紅色連帽衫和深藍色褲子。根據警方供給美媒的圖片，他被捕時仍身穿這套衣服。
根據監獄記錄，謝恩11月24日因持有甲基安非他命（即冰毒）被收押入獄。他面臨的指控還包括使用槍支或刀具企圖或實施重罪。
