韓國Uber的士劏遊客成風　詐騙新招曝光　內行人教「防中伏」方法

出國旅遊時，許多民眾會搭乘Uber來代步。



有Facebook專頁分享韓國Uber新的詐騙手法，指出許多韓國Uber司機會在乘客還沒上車前按下「開始行程」，乘客只能眼睜睜看著司機繞路，對此，粉專分享反制手段，也提醒旅客出國旅遊要「多留一份心眼」。

韓國Uber的士劏遊客成風 詐騙新招曝光 內行人教這樣避免中招（01製圖）

Facebook專頁「不奇而遇 Steven & Sia」發文，表示最近有很多去韓國釜山玩的旅客遭遇Uber詐騙，在叫Uber時，司機竟然在他們還未上車前就按下「開始行程」，計費直接開始跳表，他們只能眼睜睜看著APP上司機繞路，卻無能為力，雖然能透過Uber退款，但花了時間和心力，行程毫無疑問被毀了。

專頁分享預防方式，首先打開Uber的APP，進入帳戶、設定、點選「確認您的行程」後，使用PIN碼確認搭對車，如此一來，司機必須輸入PIN碼才能開始計費。

此外，在韓國搭的士，到達時的金額是由司機手動輸入的，建議到達目的地一定要向司機確認金額，親眼看着司機輸入正確金額再下車，否則可能出現信用卡扣款金額和跳表金額不一樣的情況，最後也提醒民眾，出國在外最怕的不是迷路，而是遭遇詐騙，要多留一份心眼，才能少一分遺憾。

此文一出，不少網友分享類似被詐騙的經歷：

「仁川機場到明洞也是被多收（與叫車預估值差太多），回台後跟Uber反應，有退款成功」

「前年去釜山兩次，3月跟6月，一次去就是5天，幾乎有4天都遇到詐騙的的士司機」

「也要小心Uber taxi driver他們會兩倍收費，下車前要先確認是否只收一次費用，我昨天的經歷，被收兩倍」

「我來韓15年，最可惡的、最需提防的就是的士司機（好人雖也不少），連韓國大媽都會怕」



