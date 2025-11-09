美國政府停擺｜空管員無糧出要打兩份工　有人揸Uber送外賣養家

美國聯邦政府停擺已超過39日，其中最受影響的聯邦航空管理局（FAA）旗下近10,800名空中交通管制員。作為政府必要工作人員，空中交通管制員在停擺期間仍必須上班，卻面臨「有工返，無糧出」的困境。據美媒報道，不少空官員已無法忍受現況：有人選擇告病假，亦有人在工作以外另覓工作，透過開Uber、送外賣和到超市打散工應付家庭開支。



據美國國家空中交通管制員協會南部地區副總裁麥卡比（Dan McCabe）表示，很多空官員都對現狀感到失望，他們認為自己成了別人棋子，成為了兩黨政治黨爭的犧牲品。

麥卡比指，問題核心是每個人都有他們作為成年人必須履行的責任，需要交房貸和應付家庭開支。

2016年6月24日，美國加州洛杉磯，空中交通管制員在洛杉磯國際機場的控制塔駕駛室指揮飛機升降。（Getty）

當被問到是否有空官員要打兩份工去養家時，麥卡比坦承：「有人要去開Uber，有人要去餐廳當侍應，還有人要去雜貨店備貨。情況非常不理想，空官人員下班後應該回家休息，與家人共度時光，而不是為了生計再去加班。」

麥卡比無奈地表示：我完全無法理解現時發生的一切，空管人員應該獲得充足的睡眠，他們需要充分的休息，然後以最佳狀態上班，他們做的工作非常重要。」

麥卡比本身也是一位空管人員，他認為空管人員不應該在工作以外面度額外的精神壓力，惟現時很多人卻要延期償還房屋貸款，不知道是否仍可負擔托兒服務。若無法負擔托兒服務，空管員根本無法上班。現時的情況令人感到噁心。

據《紐約時報》11月7日報道，一位空中交通管制員靠着幫鄰居掛聖誕彩燈賺錢。另一位在上班前先在超市貨架上工作六小時。還有一位下班後會去DoorDash送外賣。

據代表近2萬名航空安全專業人員的美國國家空中交通管制員協會（NATA）稱，隨着政府停擺持續超過五週，全美數百名空中交通管制員不得打兩份工，例如為Uber和Lyft開車、送外賣或在餐館打工。這些管制員在政府停擺期間不得不無償工作，為了維持生計，他們必須努力工作。他們表示，儘管如此，他們仍然致力於保障航空旅行的安全，但為了養活自己和家人，他們已經筋疲力盡。

一位東南部機場的管制員表示：「我精疲力竭，渾身酸痛，精神也完全崩潰了。」本周他幾乎把所有空閒時間，將近40個小時，都用來幫鄰居掛聖誕彩燈賺錢。 「有時候我真想躲到角落裡哭一場，因為要忍受身體上的疼痛和疲憊真的太難了，而且第二天醒來還得重新開始。」

這位管制員要求匿名，因為他擔心如果對聯邦航空管理局發表坦率的評論，可能會被解僱。