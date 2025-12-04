路透：愛馬仕繼承人控LVMH主席　稱千億股份被私自轉讓

路透社12月3日根據掌握的訴訟文件報道，愛馬仕（Hermès）第五代繼承人皮埃什（Nicolas Puech）已將奢侈品集團LVMH主席兼行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault），以及LVMH集團告上法庭，提起民事訴訟。皮埃什指控，他多年前在不知情的情況下，被已故財富經理弗雷蒙德（Eric Freymond）轉移公司股份，矛頭指向LVMH集團，以今天的市值計算約為140億歐元（約1,271億港元）。



皮埃什：圖為2023年5月4日，法國奢侈品牌愛馬仕（Hermès）第五代傳人皮埃什在Facebook發布的個人照。（Nicolas Puech Facebook）

路透社報道，現年82歲的皮埃什是首次對阿爾諾及LVMH集團提告。根據尚未公開的文件顯示，這宗民事訴訟於5月15日在巴黎法院提出，當中涉及皮埃什曾持有的600萬股愛馬仕股份。訴訟文件指出，皮埃什尋求保留權利，向「任何可能在另一宗刑事調查中，被判犯有刑事罪行的人」索賠價值600萬股愛馬仕股票的損失。

根據法國《快報》報道，在2024年初提交的刑事指控中，皮埃什指控已於7月離世的前財富經理弗雷蒙德，稱對方違反信託義務並挪用其資產。巴黎檢察官辦公室向路透社證實，正針對皮埃什的案件進行刑事調查，但迄今只有弗雷蒙德被正式立案，阿爾諾及LVMH集團尚未被立案調查。

LVMH 的主席兼行政總阿爾諾（Bernard Arnault）。（LVMH官網）

而在最新的民事訴訟中，被告包括阿諾家族的控股公司Agache和Financiere Agache，以及兩家曾於弗雷蒙德相關的瑞士公司：Semper SA和Phidias Gestion。

LVMH集團於3日發聲明稱，該集團及股東鄭重重申，從未以任何方式，又或在任何人不知情的情況下，挪用愛馬仕國際（Hermès International）的股份，也沒有持有對方任何「隱藏」股份。

翻查資料顯示，LVMH集團於2010年出人意料地宣布，持有愛馬仕約17％股份。至2013年，所持股份已增至23%，從而激起兩大奢侈品集團的股權爭奪戰。2014年，雙方達成協議，LVMH同意將手中持有的愛馬仕股份釋出給股東，並承諾在之後5年內不再增持愛馬仕股份。