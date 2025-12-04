印度最大航企IndiGo取消至少150航班　數千名旅客滯留

消息人士透露，印度最大航空公司IndiGo在12月3日至少取消150個航班，數十個航班延誤，導致數千名旅客滯留。



路透社引述三名機場消息人士及一名IndiGo機師報道指，自7月1日和11月1日印度政府實施新規，加強飛行員休息時間以應對機師疲勞問題後，IndiGo航空公司面臨飛行員短缺問題，導致排班管理困難。

IndiGo周三聲明中，過去兩天其航班運營受到重大影響，原因包括惡劣天氣、航班擁堵，以及印度政府新頒布的機組排班規則。

這導致新德里、孟買、海得拉巴和班加羅爾等主要機場的航班出現長時間延誤。路透社記者在德里機場看到IndiGo櫃枱一片混亂，乘客憤怒情緒高漲。

一名乘客巴努沙利說：「原定下午6時的航班延誤兩小時，登機口還換了四次。我們完全依賴工作人員，他們雖然積極配合，但坦言自己也不清楚具體情況。」

2025年12月3日，印度孟買，圖為一名旅客在機場查看航班行程表。（Reuters）

班加羅爾機場發言人說，周三已有62個IndiGo航班被取消。

印度政府一直寄希望於航空業的增長推動整體發展，但此事突顯了政府在平衡航空公司運營與飛行員福利間面臨的挑戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

