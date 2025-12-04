韓最大電商酷澎逾3000萬使用者資訊洩露　信任危機全面爆發

韓國最大電商平台酷澎承認約3,370萬個使用者帳戶資訊遭洩露，規模為該公司成立以來最大。雖然它聲稱洩露資訊不含支付資料，但韓國社會對資訊安全體系的質疑與擔憂持續升溫。



韓國國會與警方星期二（12月2日）披露，嫌疑人為酷澎（Coupang）的前中國籍工程師，負責認證系統開發。他在去年12月離職前竊取系統「簽名金鑰」，並在隨後約五個月內偽造訪問權杖，繞過監測系統多次侵入後台，批量下載使用者資料。調查顯示，他早在去年7月就已返回中國，警方懷疑他為規避追查而提前佈局。

目前，警方正通過國際刑警追蹤嫌疑人行蹤，並調查他曾任職企業是否也遭遇類似事故。由於韓中執法協作複雜，是否破案仍存在不確定性。韓國個人資訊保護委員會已展開調查，或將要求電商平台強化金鑰管理與人員許可權分級。

韓國最大電商平台酷澎承認約3,370萬個使用者帳戶資訊遭洩露，規模為該公司成立以來最大，事後大量使用者選擇退出平台。(Reuters)

酷澎帳號在中國淘寶被標價販賣

然而，洩露事件曝光後，消費者實際受害案例不斷浮現。

流通業界表示，網上開始出現海外異常登錄與短信詐騙投訴，一些用戶發現帳號在菲律賓等地出現「未知設備登錄」，恐慌情緒迅速擴大。國會更指出，已發現酷澎帳號在中國淘寶網站上被標價販賣。

為此，大量使用者選擇退出平台，但登出流程繁瑣需經過六個步驟，引發強烈不滿，網上還出現大量「退會教程」。

同時，集體維權行動加速擴散。截至3日上午，韓國最大門戶網站Naver上籌備對酷澎發起集體訴訟的總參與者突破50萬人。

法律訴訟也已啟動。14名受害者1日向首爾中央地方法院遞交訴狀，每人索賠20萬韓元（約1061港元）損失。釜山方面也正推進每人30萬韓元（約1592港元）的索賠計畫。

酷澎被譽為韓國的亞馬遜，快速配送服務在韓國家喻戶曉。輿論認為，此次事件已從技術漏洞升級為信任危機。若調查進一步揭示監管失靈或管理疏漏，酷澎恐面臨長期信譽受損與高額索賠風險。

