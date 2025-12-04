特朗普晤黃仁勳商晶片問題 稱讚其聰明且清楚美對華出口管制立場
撰文：張涵語
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月3日表示，他已和英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳會面商討晶片出口管制問題。特朗普稱讚對方「很聰明」，表示對方清楚政府對華出口管制的立場，以及公司可以向中國提供哪些類型晶片。
路透社報道，此次雙方會面正值美國政府考慮是否允許Nvidia對華出售H200晶片之際，該晶片較Nvidia現行旗艦晶片落後一代。
黃仁勳此前在華盛頓與多位議員會面時向CNBC表示，美國各州各自為政的監管政策將會阻礙AI的發展。他說：「各州監管AI將使這個行業停滯不前，並引發國安問題。我們需要確保美國以最快的速度推進AI技術的發展，聯邦層面的AI監管才是最明智的選擇。」
Nvidia也反對另一項擬議中的法案。該提案要求該公司在向「相關國家」銷售晶片前，必須優先向美國客戶提供銷售機會。而Nvidia則認為，該法案將限制AI市場的全球競爭。
