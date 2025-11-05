白宮：暫不打算批准Nvidia對華出售Blackwell晶片

美國白宮11月4日表示，美國政府目前不打算允許Nvidia向中國出售其最先進的人工智能（AI）晶片——Blackwell。



2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

在白宮新聞發布會上，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，對於最先進的Blackwell晶片，美國目前沒有興趣將其出售給中國。

此番言論與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於2日的表態相呼應。當時他宣布，Nvidia生產的最先進晶片，將只供美國公司使用，不會出口到中國和其他國家。

路透社報道，自8月以來，關於特朗普會否允許向中國出口簡化版Blackwell晶片，一直備受關注。當時他曾暗示，可能會允許此類銷售。他此前也曾暗示，可能會在上週於韓國舉行的中美元首峰會上，與中國國家主席習近平討論晶片問題，但最終表示並未提及此事。