Elon Musk重返白宮　與黃仁勳出席美沙投資論壇議AI發展

路透社11月19日報道，特斯拉（Tesla）CEO馬斯克（Elon Musk）和英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳將於11月19日（周三）在華盛頓特區舉行的美國-沙特投資論壇上，就AI和技術發展進行討論。馬斯克「重返白宮」亦成為焦點，於18日出席白宮為沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）舉辦的晚宴。



據悉，此次對話將探討塑造下一波技術進步的新興力量，重點介紹推動更加智能互聯未來的架構、模型和投資。

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）2025年11月18日）抵達美國白宮進行訪問，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為其舉行歡迎儀式。特朗普稱，穆罕默德承諾將對美國投資額增加到1萬億美元。（Reuters）

論壇將包括AI、能源、科技、航空航天、醫療保健、金融等專題討論。根據議程，雪佛龍（Chevron）、沙特阿美 (Aramco)、高通 (Qualcomm)、思科 (Cisco)、通用動力 (General Dynamics) 、輝瑞 (Pfizer) 等公司的CEO也將出席活動。

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）周二（11月18日）抵達美國白宮進行訪問，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為其舉行歡迎儀式。馬斯克和黃仁勳都已於當晚出席特朗普為王儲舉辦的晚宴。