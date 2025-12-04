習近平北京晤法國總統馬克龍　共同出席合作文件簽字儀式與見記者

中國國家主席習近平12月4日上午在北京人民大會堂，與來華進行國事訪問的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行會談，預料焦點將是經貿合作。會談後，雙方將簽署能源、食品和航天等合作協議。習近平和馬克龍共同出席合作文件簽字儀式並共同見記者。這次是馬克龍第四次對中國首都進行國事訪問。



習近平周四早上，在北京先為馬克龍舉行歡迎儀式。馬克龍周三首先訪問了北京故宮，開啟了這次訪問。他將於周五在訪問四川省成都市期間再次與習近平會面。

周三，馬克龍在社交媒體平台上發文稱，「北京！很高興對中國進行第四次國事訪問。」馬克龍表示，在北京和成都的三天裏，法方將與中方討論世界迫切需要的和平與經濟議題。他還稱，將致力於與中國和所有夥伴攜手應對重大挑戰，並堅信攜手並進定能有所作為。

據新華網早前報導，習近平同馬克龍在會談中將針對「重大國際和地區熱點問題」，深入交換意見。

國際媒體認為，結束烏克蘭近四年的戰火，將是兩國領導人會談的重要議程之一。此外，近期與日本就台灣地位問題發生爭端，中國一直希望得到聯合國安理會五個常任理事國之一的法國的支持。