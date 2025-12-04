加沙罕見舉行集體婚禮　54對新人盼新生活與希望

在遭戰爭重創的加沙地帶，54對新人星期二舉行集體婚禮，懷抱着對未來的期盼，勇敢步入人生新階段。



法新社報導，在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis），身穿巴勒斯坦傳統服飾的新娘和黑色西裝的新郎們周二（12月2日）在廢墟中舉行了難得的集體婚禮。

其中一名新郎穆薩德（Karam Musaaed）說：「我們需要這樣的幸福時刻，讓我們的心靈再次感受到生命的律動。」

紅地毯鋪設在充滿瓦礫的地面上，一對對新人伴隨鼓聲走過，登上臨時搭建的舞台。新娘手捧紅、白、綠代表巴勒斯坦色的花束，新郎則在旁揮舞小旗幟。

這場婚禮吸引了數百名民眾前來觀看，有些人站在廣場上享受婚禮上的音樂和舞蹈，有些甚至在站在周圍廢墟湊熱鬧。

這場集體婚禮由阿聯酋人道主義組織費里斯沙希姆基金（Al-Faris Al-Shahim Foundation）舉辦。

組織發言人內拉布（Shareef al-Neyrab）說：「我們選擇在廢墟中舉辦這場婚禮，是為了宣告『喜悅的禮服』將重現。」

自10月10日以哈停火協議生效以來，加沙居民正緩慢重建生活。儘管大致維持停火狀態，但仍不時傳出以軍對加沙地區發動空襲。據加沙衛生部統計，自停火以來已有360人喪命。

文章獲《聯合早報》授權轉載

