委內瑞拉總統證實與特朗普通話　形容氣氛友好且尊重

美國與委內瑞拉緊張關係升溫之際，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）周三（12月3日）證實，他在約10天前與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話，形容談話氣氛「尊重且友好」（respectful and cordial）。



路透社報道，馬杜羅在一次電視講話中表示：「如果這次通話意味兩國正在朝互相尊重的對話邁進，那麼對話是值得歡迎的，外交手段是值得歡迎的。」

2025年11月27日，適逢美國感恩節，總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州棕櫚灘與軍人通話後，與媒體交談。（Reuters）

特朗普政府近期指控馬杜羅政府涉及販毒，導致美國人死亡，並已考慮包括軍事行動在內的多種選項。路透社上月披露，美國已在加勒比地區大規模集結兵力，並對涉嫌販毒船隻展開近三個月的打擊。

外媒早前則報道，特朗普在通話中向馬杜羅發出最後通牒，要求他立即放棄權力並離開委內瑞拉，以便該國恢復民主統治。惟馬杜羅表示拒絕，要求美方對他本人及其盟友實行「全球赦免」。