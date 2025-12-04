中國再斥高市早苗　商務部：若日方一意孤行　將採取必要措施

在12月4日召開的中國商務部例行新聞發布會上，中方再次批評日本首相高市早苗的涉台言論，敦促日方立即糾正錯誤言行，又指若日方一意孤行，中方將採取必要措施，一切後果由日方承擔。



中國商務部發言人何亞東表示，近期高市早苗公然發表涉台錯誤言論，嚴重破壞中日關係的政治基礎，日方對此負有不可推卸的責任。

何亞東強調中方已多次闡明嚴正立場，敦促日方立即糾正錯誤言行，以實際行動體現對中方承諾，為兩國正常經貿合作創造條件，如果日方一意孤行，中方將採取必要措施，一切後果由日方承擔。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

他指中國是全球第二大消費品市場，擁有全球最大規模中等收入群體，蘊含著巨大的投資和消費潛力，同時中國致力於高質量發展，綠色化、數位化、智能化轉型加快推進，產業配套能力強，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景。

他又稱中國始終是外商理想、安全、有為的投資目的地，包括日資企業在內的跨國公司都表示看好中國市場，今年以來，中國新設立外商投資企業數量5.4萬家，同比增長14.7%。中國始終堅持對外開放的基本國策，也歡迎各國的投資者來華投資興業，共用發展機遇。