麻生太郎：高市早苗「台灣有事」論沒有問題　稱未釀成更大事端

日本自民黨副總裁麻生太郎12月3日晚在東京都內召開的麻生派議員聯誼會上，就首相高市早苗上月在國會發表講話的「台灣有事」論表態。他認為，高市早苗發言沒有問題，儘管她言論引起中國反彈，但強調目前為止，這件事沒有發展成什麼大問題。



日本共同網報道，麻生太郎指出，雖然「中方說了很多話，但被說幾句的程度還好，目前為止，這件事沒有發展成什麼大問題」，強調高市早苗「只是以一如既往的態度，具體說明了原本就該做的事，這一點非常令人欣慰。」

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

麻生太郎還補充，高市早苗是日本首位女首相並予以肯定，稱「這是自民黨變革的象徵，她擁有超高民調支持」。

高市早苗得以10月在自民黨總裁選舉勝出，出任首相，是得力於麻生派議員的支持。她勝選後，隨即委任85歲的麻生太郎出任自民黨副總裁，並延攬多名麻生派議員進入內閣。 麻生在去年1月也曾表示，一旦「台灣有事」，日本政府可能判斷是否構成「存亡危機事態」，行使集體自衛權。