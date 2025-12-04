中國外交部：高市早苗用對台立場無變化來敷衍搪塞　中方絕不接受

中國外交部發言人林劍周四（12月4日）表示，面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內國際社會的批評，日本首相高市早苗仍然只是用立場沒有變化來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。



11月7日，高市早苗在眾議院預算委員會上表示，「台灣有事」可能會演變成「存亡危機事態」，從而允許日本行使集體自衛權。中國政府其後對這番言論發出強烈抗議。近日，在參議院全體會議上審議2024財年財務報表時，首相高市早苗再次被問到其政府對台灣的立場。高市早苗強調說：「這（對台灣立場）與1972年的《日中共同聲明》一致，並沒有任何改變。」

2025年11月22日，日本首相高市早苗參加G20峰會。（Getty）

林劍主持例行記者會時稱，據核實，有關報道不準確。高市首相本人只提及日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化，僅此而已。

林劍指：「中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。」