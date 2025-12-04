中國反覆明提暗點　馬克龍在台灣問題上裝聾作啞到何時？

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12月4日上午同中國國家主席習近平會晤。隨後兩人見證兩國簽署核能、農食、教育、生態環境等領域多項合作文件，並共同會見記者。整體而言訪問氛圍是友好的。

尤其在會談中，習近平對中法關係給出了相當高的定位，言談之處盡是推動世界多極化、促進人類團結合作、堅定站在歷史正確一邊等視野宏大的詞句。頻繁提及中法關係的戰略性、全球性，等於給出了中國的回答——崛起後的中國，沒有要將法國趕下餐桌擺在菜單上的意思，仍然非常重視法國。

到底有多重視？今年10月末中國駐法國大使鄧勵曾在談到馬克龍訪華時說，「我告訴過法國人，就像這張桌子一樣，它至少得有三條腿才能穩定，」鄧勵說，「如果歐洲有這個雄心，就應該成為那第三條腿，但是否願意這樣做，只能由他們自己回答。

中國國家主席習近平2025年12月4日上午在北京人民大會堂與來華進行國事訪問的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行會談。（Reuters）

結合鄧勵的言論不難理解，中國的意思是歐洲想做世界的第三極完全可以，中國歡迎。

法國雖然是聯合國安理會常任理事國，但是法國的GDP早就跌出了全球前五。G7國家中除去美國，其他6國佔世界經濟總量的比重為18.1%，僅比中國2024年所佔世界經濟總量比重高1.3個百分點。也就是說，目前中國的經濟規模已經接近除美國之外的其他六國之和。在特朗普高調宣稱中美G2的背景下，中國願意給法國給歐洲這樣的政治戰略定位，願意公開歡迎法國上桌，足見中國的誠意。

高看法國，處處抬舉馬克龍的中國，不是不求回報的好好先生。中國願意給歐洲留個位置，關鍵是歐洲配得上嗎？能扶得上桌嗎？天下從來沒有免費的午餐，一切的饋贈早就暗中標好了價格。

此次馬克龍訪華之前，中國外長王毅同法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）通電話，談到日本首相高市早苗的涉台言論，直言中法應當共同維護二戰勝利成果，在涉及對方核心利益問題上堅定相互支持。馬克龍12月3日晚抵達北京，當天晚上王毅率先會見了法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot），再次表示中法同為二戰戰勝國，應共同維護用鮮血換來的二戰勝利成果，絕不允許日本借台灣問題生事，重蹈歷史覆轍。

習近平12月4日同馬克龍會晤，雖然中國官方通稿沒有顯示習近平有談到日本涉台言論一事，但是中國官方通稿顯示馬克龍表示法方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策。顯然中法談到了台灣。

法國的台灣問題立場是什麼，如何看待日本領導人的涉台言論，如何看待戰後秩序，是否願意和中國合作反對日本違反戰後秩序的行為。這是中國關切的焦點。

2025年12月3日，中國外長王毅在北京會見法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）（Pool via Reuters）

中國外長兩度公開和法國同行提及日本領導人涉台言論一事，中法領導人會晤也談到了台灣問題，足以說明，中國希望法國作為安理會常任理事國，能夠從是非曲直出發，有重磅的發聲。但迄今為止，法國除了表態堅持一中政策，再無其他。

長期以來，法國在台灣問題上的立場和美國相差無幾：堅持一個中國政策，但反對通過武力或威脅武力改變現狀。2025年3月的G7外長會議聯合聲明中，法國明確表示反對中國大陸的「脅迫」行為，強調要維護台海的穩定。2025年7月，法國發布的國家戰略評估報告裏也提到，台海和平對全球安全至關重要，法國將加強在印太地區的存在感。2025年11月的G7外長聯合聲明，罕見對中國提了三個不許要求，除了不許援助俄羅斯、不許限制稀土出口，另外一個就是不許武力改變台海現狀。

台灣問題是中國的內政，是武統還是和統，同G7同法國都沒有任何關係。台灣海峽兩岸不可能無限期維持分治的現狀，統一於中國而言是大勢所趨。任何國家都不能置喙台灣，台灣問題是中國核心利益中的核心，這是中國公開的立場。

特朗普對馬克龍毫不留情多次公開批評他愛出風頭。圖為2025年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪華府的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面後，共同會見記者。（Reuters）

中國拿日本領導人的涉台言論來公開處刑，就是殺雞儆猴。特朗普（Donald Trump）政府近來極力避免回答是否出兵介入台海，避免就中日糾紛表態。原因就是事態敏感，一着不慎滿盤皆輸。馬克龍當然也不希望捲入是非。問題是希望充當世界第三極的一方，不敢公開就大問題發聲能行嗎？

承認中國崛起，還反覆在中國的核心利益上橫跳；希望在中美之外充當第三極，卻在台灣問題上追隨美國沒有主見；連二戰戰後秩序都不敢出面維護，卻想穩坐聯合國五常席位，這是行不通的。法國尤其是歐洲，對於世界第三極，是有野望而沒有能力，一直希望露臉卻在關鍵時刻蒙面示人。

美國在俄烏衝突上甩開歐洲的立場是鮮明的，特朗普政府只將歐洲當做是跟班的態度是明確的。中美G2事實上只有中國願意給歐洲體面，這種支持能夠維持多久，馬克龍打算在台灣問題上裝聾作啞到何時，人們可以拭目以待。待中國統一時，站在中國對立面反對改變現狀的國家，不可能繼續贏得中國的尊重。