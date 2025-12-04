馬克龍四度訪華　成都行程突顯中法傳統友誼與經貿合作

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12月3日抵達北京，開啟其任內第四次訪華行程。



2024年中法建交一甲子，國家主席習近平對法國進行了歷史性國事訪問。作為回訪，馬克龍此行既是高層互動的延續，更是兩國加強溝通、推動合作的契機。

法國總統府公布的日程顯示，馬克龍此訪為期三天，除北京行程外，還要「去成都走一走」。到中國各地走一走、看一看，越來越成為外國國家元首、政府首腦的訪華必選項。此次馬克龍到訪成都的行程安排，尤受輿論關注。

2025年12月4日，國家主席習近平（左）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右）在北京人民大會堂出席歡迎儀式。（Reuters）

說到成都，少不了大熊貓。

據報道，馬克龍計劃參觀成都大熊貓繁育研究基地。旅居法國13年的大熊貓「歡歡」「圓仔」近期返華，而「歡歡」之子、首隻在法國出生的大熊貓「圓夢」，目前也在該基地。

「大熊貓是將民眾情感聯結轉化為友好外交氛圍的重要載體。「歡歡」和「圓仔」清晨啟程回國，不少法國民眾冒着嚴寒前來送行，而照顧它們多年的工作人員早已淚濕眼眶。」中國國際問題研究院歐洲研究所助理研究員陳曉徑說，中法通過大熊貓保護合作增進民心相通、築牢友誼根基。

來到成都，不只為大熊貓。

成都與蒙彼利埃（Montpellier）是中法之間結成的第一對友城。40餘年間，從互辦中法交流史上首對以友城命名的學校，到成立蒙彼利埃在海外的首家官方辦事處，兩座城市為合作寫下生動註腳。

據報道，訪華期間馬克龍將參與以「文化賦能與民間友好」為主題的一系列活動。北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建說，中法都是文化大國，馬克龍訪問中國的歷史文化名城，是雙方有意深化文化交流、文明對話的默契體現。

成都不僅承載着中法人文交流的美好回憶，也見證着兩國經貿、科技、綠色發展等領域務實合作持續「上新」。

2025年11月6日，上海舉行第八屆中國國際進口博覽會（進博會），圖為中國和法國國旗。（Reuters）

位於成都的空中巴士飛機全生命周期服務中心，是法國空客集團在歐洲之外直接投資建設的首個飛機循環利用項目。成都中法生態園「拔節生長」，成為兩國間綠色低碳發展的典範。

馬克龍的隨行代表團里包括多名法國企業高管。復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純分析，法國農產品對華出口、航空產業鏈協同、清潔能源等領域被視為新的合作增長點，此訪期間有望達成更多務實成果。

此前三次訪華，馬克龍的足跡覆蓋西安、上海、廣州等京外城市。今次選擇成都這座中國西部內陸城市，還有重要考量。

隨着成都被賦予建設「西部經濟中心、西部科技創新中心、西部對外交往中心、全國先進製造業基地」的重任，這裏已成為國際社會觀察中國發展的新窗口。

「法語裏有一句諺語，巴黎不是法國。法國外交傳統重視首都以外地區。」陳曉徑說，繼到訪中國東南沿海經濟重鎮後，馬克龍訪華腳步再度向西延伸，既是透過成都實地感知中國西部的經濟活力，也反映出法方希望更立體地了解中國各區域的多元化發展，並從中尋求合作機遇。

2025年12月4日，國家主席習近平（右）在北京人民大會堂為到訪的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，左）舉行歡迎儀式。馬克龍將對中國進行為期三天的訪問。（Reuters）

放大視野，成都還是聯通中外的樞紐。前不久，中歐班列累計開行量突破12萬列，從成都國際鐵路港啟程的貨物被送至歐洲重要城市。這也成為中歐經貿往來日益密切的寫照。

當前，中歐合作面臨一些雜音，但崔洪健認為，多數歐盟成員國仍就對華合作抱有強烈需求，法國在塑造中歐關係的方向上具有重要影響，馬克龍此訪或可發現新的合作突破點，推動中歐關係沿着正確軌道健康發展。

