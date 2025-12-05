美媒：特朗普擬聖誕節前宣布加沙和平第二階段協議　設新治理架構

據美媒Axios12月5日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃在聖誕節前宣布加沙和平第二階段協議，核心內容包括以色列進一步撤軍、部署國際穩定部隊（ISF），以及建立由特朗普領導的和平委員會監督的新治理架構。



消息指出，這項計劃已獲得聯合國安理會原則性支持。和平委員會將由特朗普擔任主席，下設執行委員會監督新成立的巴勒斯坦技術官僚政府。該政府將由12至15名獨立於哈馬斯（Hamas）與法塔赫（Fatah）及其他巴勒斯坦政黨的專業人士組成。為確保過渡安全，印尼、阿塞拜疆、埃及和土耳其等多國將派員組成國際部隊進駐加沙，接管以色列國防軍逐步撤離後的防務。

圖為2025年11月22日，以色列被指無視停火協議，襲擊加沙地帶的車輛。（Anas Zeyad Fteha/Anadolu via Getty Images）

這項外交關鍵在於哈馬斯是否接受美國、埃及、卡塔爾、土耳其等國斡旋的協議，放棄對加沙的統治權並逐步解除武裝。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）對此仍持保留態度，預計本月底與特朗普會晤磋商。

白宮證實將於數週內發布公告，強調此為落實特朗普總統「20點和平計劃」。但分析警告，若哈馬斯拒絕解除武裝，或新成立的技術官僚政府無法樹立權威，該和平框架恐面臨崩潰風險，加沙局勢可能再度滑向衝突邊緣。