以色列獲准參加2026年歐洲歌唱大賽　荷蘭杯葛四國退賽

主辦歐洲歌唱大賽的歐洲廣播聯盟（EBU）12月4日決定允許以色列參加2026年比賽，並宣布對賽事規則進行修改，以加強透明度和中立性。而在消息傳出後，愛爾蘭、荷蘭、西班牙、斯洛文尼亞隨即宣布退賽，意味來自這四國的歌手不再參加明年的比賽。



綜合外媒報道，EBU在網站上發布聲明，指絕大多數議員同意無須就參賽情況進行進一步表決，2026年歐洲歌唱大賽按計劃進行，「意味所有希望參加2026年歐洲歌唱大賽並同意遵守新規則的EBU成員都有資格參加」。

圖為2024年5月11日，在瑞典舉行的歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）總決賽上，Conchita Wurst演出。（Getty Images）

愛爾蘭廣播電視（RTE）表示，「RTE不會參加2026年歐洲歌唱大賽，也不會轉播比賽」，「考量到加沙地帶令人震驚的人命損失，以及持續危及大量平民性命的嚴峻人道危機，愛爾蘭參賽讓人無法接受」。

西班牙廣播電視公司（RTVE）秘書長莫拉萊斯（Alfonso Morales）在聲明中指出：「儘管已經停火並批准和平進程，但加薩局勢及以色列持續將比賽用於政治目的，使得歐洲歌唱大賽愈來愈難維持作為一個中立的文化活動。」

荷蘭廣播協會AVROTRO也宣布，鑑於主辦單位讓以色列得以參賽，荷蘭將杯葛明年的歐洲歌唱大賽。

斯洛文尼亞國家廣播公司（RTV）負責人Natalija Gorscak 表示，斯洛文尼亞也退出明年的比賽。

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）在社交平台發文對以色列能參加賽事表示高興，希望比賽能繼續支持文化、音樂、國與國之間的友誼與跨國文化理解。