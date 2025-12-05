特朗普同意韓國建核潛艇　或重塑亞洲安全格局　加劇水下軍備競賽

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月30日在社交網站發文，表示有條件下允許韓國建造一艘核動力潛艇，還補充指這工作在費城（Philadelphia）造船廠進行。對此，路透社分析稱，此舉結束美方數十年來的反對立場，惟或重塑亞洲安全格局，加劇水下軍備競賽。



韓國長期以來一直尋求加入擁有核潛艇的精英國家行列，以對抗朝鮮。特朗普的批准則為此掃清關鍵障礙，使韓國能夠根據兩國間的核協議獲得核燃料。

2023年7月19日，美國彈道飛彈潛艦「肯塔基號」停泊在韓國釜山的釜山海軍基地。（Getty）

分析家和前軍方官員表示，韓國快速發展的核潛艇計劃或會激怒中國，並迫使日本發展類似能力。

韓國海軍退役潛艇艦長崔日表示，「潛艇是極具效能的攻擊系統。該地區的軍備競賽已不可避免。」

韓國曾多次強調不發展核武器，並尊重核不擴散機制。但同時認為核動力對於反制朝鮮的水下威脅至關重要。朝鮮的核潛艇計劃進展到何種程度尚不確定，但一些分析人士懷疑朝鮮在防務方面正在接受來自俄羅斯的援助。