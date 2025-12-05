美軍艦誤擊落「自己友」F-18戰機　飛行員險死：看見人生走馬燈

美媒12月5日報道，美軍2024年12月22日在展開針對也門胡塞武裝（Houthis）的行動時，發生誤傷「自己友」事件，巡洋艦蓋茨堡號（USS Gettysburg）誤將己方兩架F/A-18戰鬥機誤認為是也門胡塞武裝發射的導彈，向其發射地對空導彈，導致一機墜毀。飛行員雖成功彈射逃生，但嚇得表示「自己的一生在眼前閃過」。



美國《商業內幕》（Business Insider）周四報道，根據誤傷事件的調查報告，顯示當時美軍蓋茨堡號隨航空母艦杜魯門號（USS Harry S. Truman）進入紅海，卻錯誤地向隸屬航母的F/A-18發射導彈，所幸兩名飛行員成功逃生。

圖為美國F/A-18大黃蜂戰機。（Reuters）

報告顯示，除了一架飛機墜毀，還有第二架飛機險些遭遇悲慘下場，幸最終逃過一劫，當時也有第三架被瞄準。

失事飛機上的駕駛員和軍官表示，他們本來以為導彈是在追擊他們尚未發現的胡塞武裝無人機，二人親眼看見它爬升，然後突然改變航向，別無選擇之下，他們只能彈射逃生。

就在此時，蓋茨堡號再向另一架友軍戰鬥機發射導彈，飛行員多次發出求救訊號，但他們選擇機動躲避導彈而不是跳傘。最終這枚導彈與飛機擦肩而過、落入水中發生爆炸。

一名目睹事件的海軍直升機指揮官表示，其機組人員看到導彈從頭頂飛過，並發出閃光。他們說，發射前沒有收到任何警告。

2025年5月31日，美國維珍尼亞州約克縣（York County），這張由美國海軍提供的照片顯示，巡洋艦蓋茨堡號（USS Gettysburg）正駛過約克河。（Getty Images）

調查結果顯示，事件中出現一連串失誤，從規劃過程的缺陷到蓋茨堡號戰鬥系統的不足，並指出船員疲勞可能也是因素之一。

早在紅海部署初期，海軍就發現「蓋茲堡號」的核心互通性系統存在「嚴重退化」。包括網絡管理、監視和追蹤報告、識別、相互追蹤、任務執行以及武器協調等多個方面。

調查評估指出，除去這些因素，「蓋茲堡號」指揮官亦做出錯誤的開火決定，釀成事故。

這宗事件成為「蓋茲堡號」打擊群部署中東期間4宗嚴重事故之一，其餘包括一艘航母與貨輪碰撞、一架F/A-18連同拖車滑落艦側，以及另一架戰機降落失敗滑出甲板。