阿富汗與巴基斯坦邊境駁火　雙方互指責對方發動攻擊

路透社引述巴基斯坦與阿富汗官員表示，兩國12月5日晚於接壤的邊境附近發生交火，目前暫無傷亡報告，雙方互相指責對方發動攻擊。



阿富汗政府發言人穆賈希德表示，阿富汗和巴基斯坦兩國邊境部隊當晚在阿富汗南部的坎大哈省，與巴基斯坦接壤的斯平布爾達克鎮一帶爆發激烈衝突，指責是巴基斯坦部隊發動攻擊。

巴基斯坦總理發言人扎伊迪（Mosharraf Zaidi）在社交平台表示，是執掌阿富汗的塔利班政府在邊境「無端開火」，巴方部隊因此實行恰當回應，強調巴基斯坦保持警覺。

根據新華社，阿富汗黎明新聞網援引阿邊境警察發言人阿貝杜拉·法魯基的話報道，衝突由巴方首先投擲一枚手榴彈引發。阿方一直遵守停火安排，但巴方率先違反，促使阿方回擊。

報道引述當地消息人士指，雙方在衝突中動用了輕型和重型武器，兩國邊境居民已開始撤離衝突地帶。巴基斯坦官員晚些時候證實，巴阿雙方在邊境地區激烈交火。

阿富汗與巴基斯坦自今年10月來於邊境地區多次交火，兩國在卡塔爾與土耳其斡旋下同意停火，之後在多哈、伊斯坦堡和利雅得就確保停火的可持續性舉行數輪會談，但未能取得成果。