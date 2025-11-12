巴基斯坦首都遭炸彈襲擊12死30傷　巴塔承認責任

巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）11月11日一座法院大樓外一輛汽車發生爆炸，造成至少12人死亡，30人受傷。巴基斯坦政府列為自殺式襲擊，巴基斯坦塔利班（TTP）聲稱為其負責。而在前一日，該國西北部一所軍校亦遭相同的襲擊，造成3人死亡。巴基斯坦總理謝里夫（Shahbaz Sharif）稱是印度支持恐怖組織發動了兩次襲擊。



巴基斯坦塔利班：襲擊針對該國司法

綜合路透社、英國《衛報》報道，TTP表示：「根據巴基斯坦非伊斯蘭法律執行判決的法官、律師和官員是攻擊目標。」該組織威脅稱，除非伊斯蘭教法在這個穆斯林占多數的國家得到實施，否則將發動更多攻擊。

謝里夫在社交平台X（舊稱Twitter）上發文，指責印度支持的極端組織「哈瓦利吉派」（Fitna al-Khawarij）和「印度斯坦派」（Fitna al-Hindustan）發動了首都的襲擊。他還聲稱西北部瓦納（Wana）的軍校襲擊事件，亦由哈瓦利吉派在印度唆使下實施。

謝里夫寫道：「這兩起襲擊都是印度在該地區實施國家恐怖主義的最惡劣例證。我們將繼續與他們鬥爭，直至徹底根除恐怖主義威脅，並消滅這兩個組織的最後一個恐怖分子。」

事發當地時間周二中午12時左右，當時法院入口擠滿了大批民眾和律師。巴基斯坦內政部長Mohsin Naqvi當日稍晚指出，襲擊者曾試圖步入法院大樓，但未能找到入口，因此在大樓外一輛警車附近引爆了炸彈。