加拿大將敘利亞剔除「支持恐怖主義」國家名單　稱與美英步調一致

加拿大政府12月5日（周五）宣布，已將敘利亞從「支持恐怖主義」的外國國家名單中移除，並將領導推翻巴沙爾（Bashar al-Assad）政權的沙姆解放武裝（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）從恐怖組織名單中移除。



路透社報道，加拿大政府在一份聲明中表示，「這些措施與包括英國和美國在內的盟友近期做出的決定一致，也響應了敘利亞過渡政府為促進敘利亞穩定、為敘利亞公民建設包容安全的未來，以及與全球夥伴合作加強地區穩定和打擊恐怖主義所做的努力。」

2025年3月29日，敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）在大馬士革宣布成立新過渡政府，並公布23名部長組成的新內閣成員名單。（Reuters）

敘利亞反對派武裝去年12月8日奪取大馬士革控制權，宣布推翻總統巴沙爾，「敘利亞沙姆解放武裝」領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa）後出任敘利亞過渡政府領導人。

2025年11月10日，美國華盛頓特區，圖為訪問美國的敘利亞過渡總統沙拉在白宮面見特朗普。（TruthSocial@realDonaldTrump）

沙拉於上月10日訪美，在白宮同特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行歷史性會面。這場會晤被外界視為國際外交破冰的重要時刻，因這是自1946年敘利亞獨立以來首位訪問白宮的敘利亞領導人。