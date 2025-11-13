敘利亞總統歷史性訪白宮　特朗普開低級玩笑問：你有幾多個老婆？

美國總統特朗普（Donald Trump）與敘利亞新任總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）11月10日於白宮歷史性會面，這場會晤原本被外界視為國際外交破冰的重要時刻，因這是自1946年敘利亞獨立以來首位訪問白宮的敘利亞領導人。然而，特朗普在這個時刻卻破壞氣氛，開玩笑地問對方有幾個妻子。現場氣氛輕鬆，影片曝光後在社交平台上迅速瘋傳，引發各界熱議。



從片段可見，特朗普一邊說：「這是男士香水」，一邊將一瓶價值249美元的特朗普香水噴在沙拉的鬍鬚上，後者當時略顯尷尬地笑着。特朗普繼續說：「這是最好的香水」，並補充說第二瓶香水是為沙拉的妻子準備的。他問：「幾個老婆？一個？」沙拉肯定地回答，然後笑了。特朗普其後親切地拍了拍這位敘利亞領導人的手臂，說道：「跟你們這些人在一起，我永遠搞不清楚。」

沙拉隨後回贈象徵古代文明的禮物，包括「世界上第一個字母、第一個郵票、第一段樂譜及第一份關稅碑文」的複製品，以彰顯敘利亞悠久歷史。

特朗普之後在發言中也提及沙拉的爭議過去，他說：「我們都有艱難的過去，但他比任何人都更艱難。坦白說，若不是那些經歷，他今天也不可能坐在這裏。」沙拉去年12月率領伊斯蘭主義武裝勢力推翻前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）政權後奪取政權。外界普遍認為，沙拉此行意在爭取美方永久撤銷對敘利亞的經濟制裁。

敘利亞總統沙拉和41歲夫人Latifa al-Droubi今年9月出席了在敘利亞伊德利卜大學人文學院舉行的畢業典禮。 (X圖片)

現年43歲的沙拉是前基地組織（al-Qaeda，又譯阿爾蓋達）指揮官，曾被美國列入恐怖份子名單，並懸賞1000萬美元緝捕。

特朗普政府已延長對敘利亞制裁的暫緩期180天，但要永久取消《凱撒法案》（Caesar Act）下的制裁，仍須國會批准。特朗普在會中未有正面回應，只表示「雙方將繼續尋求更建設性的合作」。