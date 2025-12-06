Netflix併購華納兄弟核心業務或面臨政府審查？議員警告壟斷問題

串流媒體服務商Netflix與華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）達協議，週五（12月5日）宣布以720億美元（約5576億港元）收購華納兄弟旗下影視工作室與串流媒體業務（包括HBO Max）。這項龐大交易引來美國國會議員警告可能會有壟斷問題。



此交易預計將使擁有逾1.28億訂閱用戶與龐大內容庫的HBO Max，整合進擁有3億用戶的Netflix平台，合併後實體可能掌控近半串流市場。

路透社指，這單交易的規模龐大，可能會面臨美國司法部的反壟斷審查。

Netflix與華納兄弟探索的標誌（Reuters）

交易宣布後，隨即引來美國跨黨派議員強烈反對。共和黨參議員、參議院反壟斷委員會主席Mike Lee與民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）均批評此案，警告其可能導致訂閱價格上漲、消費者選擇減少，並影響內容創作者與勞工權益。

Netflix行政總裁薩蘭多斯（Ted Sarandos）則為交易辯護，稱其能為消費者、創作者及勞工帶來價值，並對通過監管審查充滿信心。

值得關注的是，儘管Netflix在此次競標中勝出，但其政治影響力被認為弱於競爭對手派拉蒙（Paramount）Skydance。後者由與特朗普政府關係密切的埃里森（David Ellison）領導。特朗普（Donald Trump，又譯川普）過往曾介入大型媒體併購，例如他曾遊說司法部阻止AT&T收購時代華納，但該交易最終獲法庭批准完成。