Netflix逾5600億元收購華納兄弟　串流帝國買下荷里活百年片廠

串流平台Netflix於12月5日宣布，與華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）達成協議，公司將以720億美元（5616億港元）收購華納兄弟（Warner Bros.），包括其旗下電影和電視工作室、HBO Max和HBO。



根據Netflix聲明，交易會以現金加股票方式進行，每股華納兄弟探索股票的估值為27.75美元，企業總價值約為827億美元（股權價值為720億美元）。

聲明稱，透過整合豐富的電影和電視節目庫，以及HBO、HBO Max的內容，Netflix會員將擁有更多優質影片的選擇。

華納兄弟擁有《權力遊戲》（Game of Thrones）、《哈利波特》（Harry Potter）等知名IP。

彭博社較早前引述知情人士報道，華納兄弟探索與Netflix展開獨家談判，若交易最終達成，將給娛樂行業帶來巨大變革——全球領先的付費流媒體服務平台將與荷里活歷史最悠久、最受尊崇的電影公司之一合併。

報道指，此次收購標誌著Netflix的戰略轉型，該公司此前從未進行過如此規模的交易。這家流媒體先驅在沒有內容庫或影視製作室的情況下，通過購買其他公司的節目版權繼而拓展原創內容，成長為荷里活最具價值的公司。